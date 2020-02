Scheepjes op het droge: deze hoogaarzen liggen na de zomer niet langer in de Machinefabriek

"Ik heb er zin in", lacht Carel Flipse uit Arnemuiden van de stichting. "Eindelijk een eigen plek." De afgelopen zes jaar mocht de stichting gebruikmaken van de Machinefabriek, maar nu de gemeente die een andere functie wil geven, moeten de boten weg. De bouw van een eigen loods geeft rust. "Je zit niet langer op de schopstoel", verwijst Flipse naar de boodschap die ze ieder jaar opnieuw van de gemeente kregen: dit wordt het laatste jaar.

De nieuwe loods - die wordt gebouwd aan de tweede binnenhaven van Vlissingen - wordt weliswaar wat kleiner, maar is toch een grote vooruitgang. "De Machinefabriek is vrij tochtig, er is veel stof, dus het is vervelend om er te lakken", zegt Flipse. "In de winter is het er echt heel koud en kan je ook niet veel doen."

De scheepjes op het droge

De stichting kon de afgelopen jaren goed sparen, omdat ze niet hoefden te betalen voor het gebruik van de Machinefabriek. "Een groot gedeelte van de kosten voor de bouw van de loods kunnen we dan ook zelf dragen", zegt Flipse. Maar de loods moet natuurlijk ook nog ingericht worden. "Daarom zijn we druk bezig met fondsenwerving, sponsors en donateurs om niet te verzanden in schulden.

De eerste laag beton werd vanmiddag gestort op de nieuwe locatie aan de tweede binnenhaven in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat de nieuwe loods in juni wordt opgeleverd. Vervolgens kunnen de vrijwilligers de loods inrichten, zodat de hoogaarzen er na het vaarseizoen - in oktober - terecht kunnen. Omdat de loods kleiner is, kunnen er wel maar twee tegelijkertijd binnen voor onderhoud. De stichting heeft er vier, dus dat betekent dat de andere twee in het water moeten blijven liggen.

"Dat is voor de boten niet erg", zegt Flipse. "Ze zijn gemaakt van eikenhout, uit het water is minder goed voor het schip omdat het dan uitdroogt en er scheurvorming op kan treden."