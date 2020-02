Werkgevers in toerismebranche en opleidingen slaan handen ineen

Binnenlands toerisme (foto: OZ)

Dat komt door krimp en vergrijzing in Zeeland, maar ook door het slechte imago van de toeristische sector. Met lange werkdagen, weinig vaste contracten, een laag loon en geringe ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Horeca- en toerisme-opleidingen weten onvoldoende jongeren te trekken.

Zeeland had in 2018 18,6 miljoen overnachtingen, een stijging 3,5 procent ten opzichte van 2017. Die groei gaat gepaard met een flinke groei in werkgelegenheid. De toerismesector zorgt in Zeeland voor ruim 15.600 duizend banen, wat neerkomt op 8,7% van het totaal aantal banen.

Zeeuwse bedrijven zullen deze stap met het onderwijs moeten zetten."" Jo-Annes de Bat, provinciebestuurder

Daarom slaan de Zeeuwse werkgevers in de hospitalitybranche; Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en onderwijs- en kennisinstellingen; Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT), HZ University of Applied Sciences en Scalda nu de handen ineen. De partijen willen het bewustzijn voor de noodzaak tot samenwerking verhogen en daarna een plan van aanpak, het Hospitality Pact ontwikkelen. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat meer mensen voor de toeristische branche kiezen.

De Provincie Zeeland kent vandaag een subsidie toe van 18.830 voor dit project. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat zou graag zien dat de toeristische branche het goede voorbeeld van de zorgsector volgt: "In de zorgsector organiseert men al samen campagnes en werkt men samen met het onderwijs. In de horeca-sector is dat nog heel anders."

Grote verschillen

Probleem in de toeristische sector is de grote verscheidenheid aan bedrijven. Aan de ene kant staan grote bedrijven als Roompot, aan de andere kant staan kleine boerderijcampings en dorpscafés. Het is toch de bedoeling van het Hospitality Pact dat al die bedrijven aan meer werknemers worden geholpen.

