Huub Hieltjes bij afscheid: die burgemeester van Kapelle komt er echt wel

Hieltjes liet in zijn afscheidsspeech weten dat het 'balen is dat de juiste kandidaat voor kroonbenoemde burgemeester nog niet is gevonden'. Hieltjes doelt daarmee op de zoektocht naar een nieuwe burgemeester die in 2017 al begon. Hij gaat zelf aan de slag als burgemeester van Duiven, in de streek waar hij vandaan komt.

Prachtige functie

Hieltjes is er van overtuigd dat er een geschikte nieuwe burgemeester komt. "Een kroonbenoemde burgemeester die de kwaliteiten en talenten heeft die nodig zijn in deze gemeente. Voor die burgemeester - en ik spreek uit eigen ervaring - zal het een prachtige functie zijn. Want dit is een fantastische gemeente om burgemeester van te zijn."

Kritisch blijven

Hieltjes hield de raadsleden voor dat ze kritisch moeten blijven. "Dynamiek hoort bij besturen en politiek. Dat zal altijd zo blijven. Het is goed dat er zelfbewuste raadsleden en collegeleden zijn, die niets voor zoete koek slikken. Zolang maar steeds het belang voor de inwoners voorop staat."

Reportage over het afscheid van Huub Hieltjes

Fons Naterop wordt waarnemer in Kapelle (foto: Wikipedia)

Opnieuw een waarnemer

Vrijdag wordt zijn opvolger Fons Naterop geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Kapelle. Sinds 2017 is Kapelle op zoek naar een nieuwe burgemeester. De toenmalige burgemeester Anton Stapelkamp vertrok naar Aalten en werd opgevolgd door waarnemer Huub Hieltjes. Uit twee sollicitatierondes en bijna veertig kandidaten is nog geen nieuwe burgemeester gekozen voor Kapelle.

In januari volgend jaar zal de commissaris van de Koning opnieuw met de fractievoorzitters en de wethouders overleggen over een nieuwe openstelling van de burgemeestersvacature in Kapelle.

Wethouder Jon Herselman mag tot de benoeming van Naterop een paar dagen de ambtsketting dragen. In de 25 jaar dat hij wethouder is heeft hij nu zeven burgemeesters en waarnemend burgemeesters meegemaakt. Het college en de meerderheid van de raad is er voorstander van dat de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester pas aantreedt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. "Wat wij nu willen is rust in de tent."