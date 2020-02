Lees terug: Akkerbouwers laten van zich horen tijdens protesten in Den Haag

Lees terug hoe het protest verliep in ons liveblog:

Om 4.45 uur vertrokken vanmorgen de eerste Zeeuwse boeren op trekkers vanuit Kapelle. Een ander deel gaat met de trein. De landelijke organisatie van FDF heeft een gedragscode opgesteld. Ze vraagt deelnemende boeren om aanwijzingen van autoriteiten (politie en hulpdiensten) op te volgen, geen giertanks of aanhangers mee te nemen, geen alcohol te nuttigen en niet te parkeren op het Malieveld (in verband met claims). De actie in Den Haag begint officieel om 11.00 uur.

Hanse spreekt

Kees Hanse mag spreken op het podium in Den Haag. Dit keer komen de boeren bijeen op de Koekamp, een park naast het Malieveld. Volgens Hanse zijn de problemen van de akkerbouwers de afgelopen demonstraties te weinig belicht en ging het vooral over stikstofmaatregelen bij veehouders. "Voor ons als sector is het bestrijdingsmiddelenbesluit het belangrijkst. Wij kunnen daardoor onze aardappelen niet eens meer bewaren in onze schuren," liet hij eerder al weten.

Publieksvriendelijk

Hanse was eerder van plan om niet te gaan demonstreren. Hij was bang dat de acties uit de hand zouden lopen. De taal van de landelijke voorman van FDF was hard en Hanse wil publieksvriendelijke acties. Hij kwam tot inkeer omdat veel boeren uit Zeeland toch actie wilden gaan voeren. Het geeft hem de kans om aandacht te vragen voor de akkerbouwers.

Wij spraken hem aan de ontbijttafel:

Hanse heeft niet wakker gelegen

Zeeuwse boeren met Zeeuwse vlag onderweg naar Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Martijn Acda uit Kwadendamme is één van de Zeeuwse boeren die met tientallen andere tractoren onderweg was naar Den Haag.

Luister hier naar het gesprek:

Het is een flink stuk rijden voor Martijn Acda

De laatste demonstratie van Zeeuwse boeren was afgelopen 18 december. Toen bleven de boeren in de provincie om actie te voeren. Op 16 oktober vorig jaar trokken de boeren voor het laatst, voor een landelijk protest, naar Den Haag. De eerste keer dat de Zeeuwse boeren in actie kwamen in de Hofstad was op 1 oktober.

Zeeuwse vissers zijn ook aanwezig in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Vissers hebben aangegeven zich aan te sluiten bij de actie onder leiding van de Thoolse visser Job Schot. Of er nog andere Zeeuwse vissers gaan, is onbekend. Ook bouwers hebben aangegeven om naar het landelijke protest te gaan, maar Bouwend Zeeland gaat er vanuit dat er geen bouwers uit onze provincie naar Den Haag gaan.

