Goedemorgen:Boerenprotest, afscheid en padden

Zeeuwse vlag bij boerenprotest in Den Haag (archief) (foto: Monique Kloet)

Overigens zijn het niet alleen de boeren die protesteren, ook vissers en bouwers sluiten zich bij hen aan. Het dat allemaal verloopt is straks te volgen via een live-blog op deze site.

Bye bye burgemeester

Huub Hieltjes is vanaf vandaag ex-waarnemend burgemeester van Kapelle. De man die na het vertrek van Anton Stapelkamp bijna twee jaar aan het werk was als burgemeester is gisteravond uitgezwaaid.

Hieltjes wordt morgen al officieel geïnstalleerd als burgemeester in zijn nieuwe gemeente: Duiven in Gelderland. In Kapelle is zijn opvolger weer een waarnemer: Fons Naterop. Hij blijft voorlopig een jaar.

Huub Hieltjes nam afscheid van Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Padden die de onweerstaanbare drang hebben om aan de overkant van een drukke weg te gaan paren worden vanaf vanmiddag een handje geholpen. Aan de Domburgseweg in Oostkapelle staan dan vrijwilligers paraat voor de jaarlijkse paddentrek.

Paddentrek (foto: ANP)

Het weer

Er valt de eerste uren mogelijk nog een enkele bui, meeer verder is het vandaag tot in de avond met veel opklaringen. Er staat een matige tot vrij krachtige, en aan zee soms krachtige wind uit noordwest tot west, later uit west tot zuidwest. De maximumtemperatuur is ongeveer 8 graden.

Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond en komende nacht valt er af en toe regen of motregen. Minimum rond 7 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en blijft er kans op een beetje regen of motregen. Maximum morgen rond 10 graden.