Op zoek naar hét pareltje van de kringloopwinkel

De Jongh runt de kringloopwinkel al dertien jaar samen met een vriend. Hij merkt de afgelopen tijd dat er meer wordt gedoneerd. "Een doos met gereedschap, theekopjes, schoenen... alles komt hier binnen."

Niet naar de stort maar naar de kringloop

Elke dag stapelt hij weer nieuwe dozen op in zijn magazijn. Hij controleert alles wat wordt binnengebracht. Als het kapot is gaat het weg, anders maakt hij het schoon en voorziet het van een prijs. "Mensen zijn zich echt meer bewust van de kringloop en dat de spullen opnieuw verkocht kunnen worden. Dat is echt een ontwikkeling van de laatste jaren."

Het gevoel dat je iets moois gevonden hebt voor een best wel lage prijs. Kringloopgeluk noem ik het." Iske Geertman, kringloopliefhebber

Een rondgang bij de kringloopwinkels in Zeeland leert dat bijna alle zaken merken dat het drukker wordt. Niet alleen worden er meer spullen gebracht, er komen ook meer klanten. Het taboe dat op tweedehandsspullen rustte, lijkt verdwenen.

Kringloopliefhebber

De Zeeuws-Vlaamse Iske Geertman is zo'n kringloopliefhebber. Ze brengt regelmatig een bezoekje aan één van de 67 tweedehandszaken/kringloopwinkels in Zeeland. Ze geeft spullen graag een tweede leven. Geertman heeft vakantiewoningen in Zeeuws-Vlaanderen die ze verhuurt en die huisjes zijn voor negentig procent gevuld met kringloopspullen.

Kringloopgeluk

Ze is zich ervan bewust dat ze in het bezit is van heel wat tweedehandjes. Soms iets te veel. Dus brengt ze spullen die ze niet meer gebruikt terug naar de kringloop. "Bij een volgend bezoekje zie ik dan iets terug wat ooit van mij is geweest, en dan denk ik: nee Iske, niet kopen!"

Winkelen bij een kringloop geeft haar gewoon een goed gevoel. "De mazzel hebben dat je iets gevonden hebt, waar je eigenlijk niet naar op zoek was maar tegenaan loopt en denkt: deze gaat mee naar huis. Het gevoel dat je iets moois gevonden hebt voor een best wel lage prijs. Kringloopgeluk noem ik het."

Geertman heeft een neus voor kringlooppareltjes. Die kwaliteit heeft ze de afgelopen jaren ontwikkeld. "Ik kom een kringloopwinkel binnen en begin meteen te scannen: op kleur en materiaal. Vervolgens kijk ik of het écht aan mijn eisen voldoet en of de prijs gunstig is."

Bij een bezoekje aan de kringloopwinkel in Sint-Jansteen loopt ze rechtstreeks naar het servies. "Kijk zo'n kopje met een motiefje is leuk. Er staan niet te veel bloemetjes op, daar hou ik niet van. Ik ben niet zo 'tutje bloemerig kopje'. Ondanks dat ie maar een euro is, heb ik liever een kopje dat helemaal een printje heeft. Dus nee, ik neem het niet mee."

Een knaller

Ook De Jongh krijgt weleens een pareltje in handen. "Er kwam iemand binnen met een fles en toen wist ik het meteen. Het was een fles van een bekende kunstenaar. Die hebben we toen voor 250 euro verkocht in de winkel. Het gebeurt dus wel eens dat er een knaller tussen zit, maar dat is niet heel vaak zo, hoor!"