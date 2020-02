Staatssecretaris Visser zegt af voor ondertekening contract met Damen

Staatssecretaris Visser van Defensie staat de pers te woord na afloop van de ministerraad van afgelopen vrijdag (foto: ANP Foto)

Dat debat over de marinierskazerne is aangevraagd door de SGP en gesteund door een meerderheid van ChristenUnie, VVD, 50PLUS, SP, CDA, PVV, GroenLinks, Denk en D66. Uit de reacties van de parlementariërs werd duidelijk dat de boosheid die in Zeeland leeft over het besluit om de nieuwe marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen, duidelijk is aangekomen in Den Haag.

Vlissingen

Voor de marine-tak van Damen in Vlissingen is de nieuwe opdracht zeer belangrijk. Het ontwerp van het nieuwe bevoorradingsschip, de voorbereiding en begeleiding van de bouw wordt door Damen medewerkers in Vlissingen gedaan.

Volgens een woordvoerder van Visser was de ondertekening van het contract onderdeel van een werkbezoek. Het werkbezoek wordt verplaatst naar een later moment. Er zijn volgens de woordvoerder verder geen afspraken van de staatssecretaris afgezegd. In plaats van Visser ondertekent nu vice-admiraal Arie Jan de Waard het contract namens Defensie.

