Afgelegen woningen doelwit inbraken in gemeente Hulst

Inbreker-archief (foto: informedmag.com)

Het gaat om een toename van het aantal woninginbraken in de gemeente. Zo werden reeds acht woningen in Hulst door inbrekers bezocht. Verder werden bewoners in Clinge (2x), Vogelwaarde en Kloosterzande onaangenaam door criminelen verrast.

Afgelegen

De inbrekers gebruiken volgens de politie dezelfde methode. Ze richten zich op afgelegen huizen waarbij ramen of deuren worden geforceerd. De buit bestaat vooral uit geld, sieraden, portemonnees, kluizen, televisies en huishoud- en computerapparatuur. Ook valt het op dat de inbrekers soms de buitenverlichting onklaar maken. De meeste inbraken zijn 's avonds.

Toename

In 2019 werden in de gemeente Hulst in januari één woning en in februari zes woningen opgebroken. In 2018 waren dat in de eerste twee maanden vijf en vier woningen.

De politie vraagt inwoners om extra alert te zijn en verdachte situaties te melden.