'Ik ben een boze boer uit Zeeland en ik ben teleurgesteld in de politiek'

Akkerbouw

Hij wilde vooral de problemen bij akkerbouwers onder het licht brengen tijdens zijn toespraak. Op het podium houdt hij een emotionele toespraak: " Ik ben een boze boer en teleurgesteld in de politiek. Morgen staan de Zeeuwen hier weer. Voor de marinierskazerne. Het is achterbakse politiek." De bestrijdingsmiddelen zit hem vooral dwars. "Dit is slecht beleid. We kunnen geen kant meer op."

Hanse vertrok vanmorgen samen met 18-jarige zoon met het openbaar vervoer naar de demonstratie. 'Ik doe dit voor mijn zoon, zodat hij later mijn boerenbedrijf kan overnemen. Als ik het daarover heb, word ik emotioneel.'

Kees Hanse met zijn zoon (foto: Omroep Zeeland)

Ook andere boeren uit Zeeland kwamen met het ov. Zo'n 35 andere Zeeuwen gingen met de trekker. "Het was een vroegertje, maar het was het meer dan waard," zegt een boer uit Poortvliet. Ook de jonge Nathan is blij dat hij opnieuw naar een demonstratie is gekomen: "ik wil later boer worden, dus ik ben hier voor mijn toekomst."

Visser Job Schot mocht ook spreken op het podium. Hij uitte de problematiek onder vissers. Bijvoorbeeld windmolenparken en wetgeving.