Sloop Napoleonschuur uitgesteld, komt van uitstel toch afstel?

Daarmee is ook het kort geding van tafel dat Erfgoedvereniging Heemschut had aangespannen. Die vereniging voor het behoud van cultuurmonumenten wilde via de stap naar rechter afdwingen dat de sloop werd uitgesteld tot na de raadsvergadering, in de hoop dat de gemeenteraad een stokje steekt voor de sloop.

Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat het uitstel niets te maken heeft met de dreigement van een stap naar de rechter van Erfgoedvereniging Heemschut. Het uitstel zou louter zijn gebaseerd op een verzoek van partijen in de gemeenteraad.

'Te vervallen om nog te redden'

Het dagelijks bestuur van de gemeente Schouwen-Duiveland meldde vorige week nog dat de 19e eeuwse schuur te vervallen is om hem nog te kunnen redden. Het eerder ingediende reddingsplan zou bovendien niet voldoen aan de door de gemeente gestelde voorwaarden. Ze zouden niet concreet genoeg zijn en er zou vooral te weinig zicht zijn op toekomstige exploitatie.

De precieze bouwdatum van de Napoleonschuur is onbekend, maar de schuur dateert in elk geval van voor 1832. Het oude pand is in zeer slechte staat.

De landelijke monumentenorganisatie Erfgoedvereniging Heemschut is het daar niet mee eens. De schuur zou wel nog opgeknapt en geëxploiteerd kunnen en moeten worden, als het aan die vereniging ligt.

Theetuin

In het eerder ingediende reddingsplan staat onder meer dat met behulp van stempels of steunpalen verdere verpaupering moet worden voorkomen. In de opgeknapte schuur zouden vervolgens flexibele werkplekken kunnen komen, met een theetuin.

Erfgoedvereniging Heemschut laat weten in een reactie opgelucht te zijn dat de sloop is uitgesteld en het kort geding niet doorgaat. "Heemschut is blij dat de gemeente wat extra tijd neemt", schrijft de organisatie op de eigen website.

Meerdere fracties in de gemeenteraad hebben eerder al vragen gesteld aan het dagelijks gemeentebestuur over deze kwestie. Op 5 maart wordt de zaak behandeld. Uit die vergadering moet blijken of de schuur op een latere datum alsnog tegen de vlakte gaat of dat er toch een poging gedaan wordt om het gemeentelijke monument te behouden.

