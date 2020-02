Politieke crisis in Veere, DTV stapt uit coalitie

Gemeentehuis Veere in Domburg (foto: OZ)

Met name de plannen om in Westkapelle gemeenschapshuis Herrijst te verkopen en in Oostkapelle sportpark Duinhelm te verplaatsen, zijn de partij een doorn in het oog. "Er wordt tegen de wil van de bevolking van alles doorgedrukt, en daar distantiëren wij ons nu van", zegt Roelse. In de brief schrijft Roelse onder meer dat 'heel wat gemeenteraadsleden het hartstikke beu zijn hoe de diverse partijen binnen de gemeenteraad van Veere met elkaar omgaan. Gevolg is dat sommigen er het bijtje bij neer willen gooien. En dat kan niet de bedoeling zijn. Het werken voor, met het belang van Veere hoog in het vaandel, wordt node gemist.

Hoe

Hoe het nu verder moet weet Roelse nog niet. "Ik heb nog geen reactie van de coalitiepartijen ontvangen. Ik denk dat we morgen wel verder gaan praten." Wethouder Marcel Steketee van DTV was volgens Roelse niet bij het partij gesprek gisteravond aanwezig en was vanmorgen dan ook best verrast. "In een eerste reactie zei hij dat hij dit niet had verwacht", zegt Roelse.