Damen tekent grootste Nederlandse marineorder sinds tien jaar

Aan boord van het bevoorradingsschip Zr. Ms. Karel Doorman werd het contract ondertekend (foto: Damen Shipyards)

"Het project is veel complexer dan de bouw alleen", zegt Richard Keulen, directeur verkoopondersteuning bij de marine-tak van Damen. "Het begint al jaren van tevoren, we zijn al heel lang bezig met dit schip. Het bedenken, conceptontwikkeling, de eerste ingenieurswerkzaamheden, het projectmanagement. Dat gebeurt allemaal hier in Vlissingen."

Keulen schat in dat er nu enkele tientallen medewerkers in Vlissingen bezig zijn met dit schip. "Maar dat gaat alleen maar groeien richting de honderd. En dan hebben we het alleen over de vestiging hier in Vlissingen." Daar bovenop komen nog de medewerkers van de toeleveranciers bij de bouw. In totaal zijn dat er 104, waaronder ook een aantal Zeeuwse bedrijven. "En dan hebben we het over hoogwaardige banen."

Damen bouwt het nieuwe, en tweede, bevoorradingsschip voor de Koninklijke Marine (foto: Damen)

Keulen ziet het nieuwe bevoorradingsschip vooral als een varende reclame-brochure. Hij hoopt hiermee andere landen warm te maken ook zo'n logistiek ondersteuningsschip aan te schaffen. Doordat de potentiële klanten dit schip al in het echt aan het werk kunnen zien, verwacht hij de marines van andere landen over de streep te trekken. Mocht dat lukken dan levert dat nog eens zoveel werk op. Niet alleen op de werven in Roemenië en Den Helder, maar zeker ook op het kantoor in Vlissingen.

De bouw van het nieuwe schip dat Zr. Ms. Den Helder gaat heten, start zo snel mogelijk. Over vier jaar staat de oplevering gepland en een jaar later moet het schip ook inzetbaar zijn. De totale kosten van de bouw komen uit op 375 miljoen euro. Het is voor Damen de eerste grote marine-opdracht in tien jaar tijd.

Het nieuwe Combat Support Ship, zoals het schip in vakjargon wordt genoemd, is gebaseerd op het ontwerp van het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman, die ook gebouwd is door Damen. Door een bestaand ontwerp als basis te nemen, is het mogelijk om het schip over vier jaar op te leveren. Het schip wordt bijna 200 meter lang en krijgt een 75-koppige bemanning. Daarnaast kan het nog 75 extra opvarenden meenemen. Verder is er plek voor meerdere helikopters en zo'n twintig containers.

Damen bouwt naast het nieuwe bevoorradingsschip ook de vervangers voor de M-fregatten van zowel de Belgische marine als de Nederlandse marine. Er staat nog een grote Nederlandse order open die Damen ook binnen hoopt te slepen: de bouw van de nieuwe onderzeeboten.

Lees ook: