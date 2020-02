Van gratis parkeren naar 600 euro per jaar, 'Dat is toch geen klein bedrag?!'

De bewoners schreven al in juli 2019 een boze brief aan het College sanering zorginstellingen (CSZ), een soort toezichthouder voor zorgorganisaties. Die geeft nu (februari 2020) aan nét een nieuwe beleidsregel te hebben ingevoerd, waardoor ze zulke 'kleine' bedragen niet meer in behandeling nemen.

De zorgorganisatie SVRZ was vandaag niet bereikbaar voor commentaar, maar een woordvoerder zei hier eerder over dat het parkeerterrein onafhankelijk getaxeerd was. "Zo zijn we tot dit bedrag uitgekomen." Het parkeerterrein is van de zorginstelling SVRZ, maar de betreffende appartementen ernaast zijn van woningcorporatie Stadlander, waardoor de bewoners geen automatisch recht hebben op een parkeerplaats.

Belachelijk, vindt Schot. Niet alleen omdat 600 euro per jaar voor de bewoners zelf wél een groot bedrag is - de meesten moeten het met hun AOW doen - maar vooral omdat ze hun brief een half jaar vóór het wijzigen van de beleidsregel al ingestuurd hadden. "Ik verwacht dat dat een politiek spel geweest is. Ze wisten dat die regel in januari zou ingaan en hebben daarom de klacht zeven maanden laten liggen."

Piet Schot en de Dalemhof in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Wat nu? Schot gaat in ieder geval niet betalen. "Ik ben met m'n 75 jaar nog goed ter been. Ik vind dit zo'n oneerlijke kwestie. Ik ga proberen in omliggende straten, als daar plek is, te parkeren." Het is Schot dan ook vooral te doen om zijn buren die minder goed ter been zijn. "Niet iedereen kan zo ver lopen."

De bewoners weten niet zo goed wat ze nu nog kunnen doen om het besluit aan te vechten. Ze richten hun hoop nu op de gemeente Tholen en onderzoeken juridische stappen. Wanneer de bewoners de 600 euro moeten gaan betalen, weten ze nog niet. Bij SVRZ was vandaag niemand aanwezig om die vraag te beantwoorden.

