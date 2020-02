Scholieren verbergen zich tussen de struiken, op de vlucht voor de politie

Volgens Manouk Faassen van Jongeren Informatie Punt Terneuzen is het doel van het evenement om het contact tussen politie en jongeren te verbeteren. "Sommige deelnemers zijn ooit in aanraking gekomen met politie of justitie op een negatieve manier. En nu hebben ze echt iets leuks samen kunnen doen."

In totaal 26 leerlingen moesten anderhalf uur uit handen van de politie zien te blijven. Ze mochten zich alleen in wijk Oude Vaart verstoppen en niet in tuinen van huizen. De leerlingen zochten vooral bossen en heggen op om uit handen van de acht agenten te blijven.

'Misschien nieuwe agenten in spe'

Wijkagent Jeugd Rini Koevoets geniet van de opdracht. "Het is goed om politie en jeugd meer in verbintenis te brengen en je ziet dat iedereen het leuk vindt." Koevoets hoopt op nog een positief effect, want de komende jaren zijn er veel nieuwe collega's nodig. "Wie weet meldt zich binnen een paar jaar nog iemand aan voor de opleiding als agent. De interesse is er bij een aantal in ieder geval," zegt de wijkagent.

Anderhalf uur proberen 26 leerlingen uit handen van de politie te blijven.

Uiteindelijk bleven twee leerlingen langer dan anderhalf uur uit handen van de politie. De één had zich verschanst in een struik en de ander in een dicht begroeide boom. Als winnaars mogen ze binnenkort een dag meelopen bij de politie.

De verwachting is dat dit spel een vervolg krijgt op andere scholen.