Paddenredder Henk Remijn: Als we niets doen, zorgt dat voor veel slachtoffers

De padden ontwaken binnenkort uit hun winterslaap. Ze zitten nu nog onder struiken en bladeren, maar als ze wakker worden, willen ze zo snel mogelijk naar het water, om zich voort te planten. In Oostkapelle moeten ze daarvoor de Domburgse weg oversteken.

Emmers ingegraven

"Als we de padden niet helpen, zorgt dat voor veel slachtoffers", zegt Henk Remijn van Natuurvereniging Walcheren KNNV. "We hebben nu gaas geplaatst zodat ze de weg niet op kunnen. Het is de bedoeling dat de padden op zoek gaan naar een opening en dan vallen ze in emmers die wij hebben ingegraven."

Henk Remijn over de paddentrek in Oostkapelle

In de emmer zit een stokje zodat muisjes die er in vallen, kunnen ontsnappen. "Maar de padden kunnen dat niet", zegt Remijn. "Wij zetten ze veilig over zodat ze naar hun poeltje kunnen. Gemiddeld zetten we er zo'n 150 over, maar het is ook wel eens voorgekomen dat we er 800 hadden. Een mooi resultaat maar dan blijf je wel op en neer lopen."