'Gestolen' auto blijkt jachthaven ingerold te zijn na vergeten handrem

Auto wordt uit het water getakeld nadat duikers van de brandweer hebben vastgesteld dat er niemand meer in zit (foto: HV Zeeland)

Rond 15.50 uur werd de auto in het water van de jachthaven ontdekt. Omdat er in eerste instantie nog sprake van was dat er mogelijk nog iemand in de auto zou zitten, zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt. Duikers van de brandweer hebben uiteindelijk vastgesteld dat de auto leeg was en een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld.

Oproep

Toen de auto niet meer stond op de plek waar ze hem had achtergelaten, ging de eigenaresse van de auto ervan uit dat hij was gestolen. Ze plaatste een oproep op sociale media om naar de auto uit te kijken. Later bleek dat de 'gestolen' auto in het water lag.