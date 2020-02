Zorgen over uitbetaling van loon chauffeurs TCR door UWV

Vervoersbedrijf TCR is failliet (foto: Omroep Zeeland)

De reden is dat de TCR-medewerkers in januari nog loon hebben ontvangen. Dus moet het UWV officieel afwachten of het loon van februari wordt uitbetaald en pas wanneer dit niet het geval is, neemt het UWV het daarna over.

'Wij voeren de druk op'

Vakbonden FNV en CNV zijn het hier op zijn zachtst gezegd niet mee eens. "Dit accepteren wij niet en wij voeren dan ook de druk op bij het UWV om die verwerking van de gegevens te vervroegen", vertelt Brigitta Paas van FNV.

Vooropgesteld staat dat de medewerkers hun loon sowieso uiteindelijk zullen ontvangen, maar het is dus wel mogelijk dat het loon van februari pas een maand later op hun bankrekening komt te staan. Dat kan bij sommige medewerkers voor betaalproblemen zorgen.

Ik vervoer kinderen, geen bakstenen! Dan moet de veiligheid van je busje op orde zijn." anonieme TCR-chauffeur

Ook heersen er zorgen bij de chauffeurs over het onderhoud van het wagenpark. Zo wordt onderhoud uitgesteld en rijden sommige van de voertuigen zonder APK of verzekering rond. "Dat kan echt niet", vindt een chauffeur die anoniem wil blijven. "Ik vervoer kinderen, geen bakstenen! Dan moet de veiligheid van je busje op orde zijn."

'Ook in belang van curatoren'

Die zorgen delen de vakbonden. "Het is ook slecht voor de waarde van bedrijfsonderdelen bij een overname, dus het is ook in het belang van de curatoren om ervoor te zorgen dat het onderhoud van het wagenpark op orde is. Een overnamekandidaat zit er niet op te wachten om chauffeurs na de overname thuis te laten zitten omdat de voertuigen eerst naar de garage moeten."

De vakbonden maken zich er vooral ook hard voor dat bij de overname van TCR-onderdelen vooral ook zoveel mogelijk de medewerkers die dat willen zoveel mogelijk hun baan behouden. Zo is het het leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen al overgenomen door Citax uit Tiel.

Geruchten gingen al langer

Het vervoersbedrijf TCR, met het hoofdkantoor in Middelburg, ging eerder deze maand failliet. De geruchten gingen al langer dat het bedrijf in financieel zwaar weer zat, maar de bedrijfsleiding bleef dat naar de eigen medewerkers toe ontkennen. Tot er uitstel van betaling werd aangevraagd.

