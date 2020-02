Kans op Chinees themapark in Zeeland: goed voor 2 miljoen bezoekers per jaar

Chinees pretpark (foto: Pxhere.com)

Overdulve is met een delegatie van de provincie in China geweest, bij een van de parken van de beoogde investeerder: Fantawild. "Dat is een bedrijf met 26 parken in China, en er komen er nog 28 bij", zegt Overdulve. "Bij toeval kwam ik twee jaar geleden al met ze in contact tijdens een diner in China. Ze hebben nu hun eerste park gebouwd buiten China, in Iran. En misschien komen ze ook naar Zeeland."

Het is niet de bedoeling dat het themapark zich specifiek gaat richten op Chinese toeristen. "Wij zijn in Nanning geweest, waar je de cultuur van Vietnam, Thailand, Birma en Singapore kunt zien. In Zeeland zou het park helemaal gericht moeten zijn op de Zeeuwse cultuur. Bijvoorbeeld met een attractie waarin je met virtual reality een veldslag van Michiel de Ruyter kunt nabootsen. En veel aandacht voor wind en zee", zegt Overdulve.

Duizenden banen

Overdulve verwacht dat het themapark, ongeveer half zo groot als de Efteling, duizenden banen kan opleveren. "Alleen al aan directe banen zo'n tweeduizend, en dan nog een paar duizend aan indirecte banen. Om het rendabel te maken heb je zeker twee miljoen bezoekers per jaar nodig. Die kunnen mooi over de A58 komen."

Of via een snelle ferry. "Jazeker, we hebben twee fastferry's ontwikkeld voor de Braziliaanse industrie. Hoe mooi zou het zijn als die vanuit het themapark in Zeeland een directe verbinding met Londen zouden kunnen onderhouden", zegt Overdulve. "Met allerlei attracties aan boord, een vakantietrip op zich."

Overdulve is al concreet bezig met mogelijke locaties voor het park. "Neeltje Jans of een natuurgebied lijkt me niet geschikt. Maar op een soort van industrieterrein aan het water zou heel goed kunnen. Zoals het beoogde terrein voor de marinierskazerne", zegt Overdulve.

Nog een lang traject

"Ik acht de kans redelijk groot dat het er echt van gaat komen, maar het is wel een lang traject. Je hebt zeker 5, 6 of 7 jaar nodig voordat de eerste spade de grond in kan gaan. En het voortraject alleen kost al heel wat geld. We zijn nu bezig met een haalbaarheidsstudie en in april verwachten we een delegatie van Fantawild in Zeeland."

Een van de schepen van OOS International: de OOS Serooskerke, nu nog in aanbouw in China. (foto: OOS International)

Overdulve Offshore Services, OOS International, heeft een eigen vloot van werkschepen die ondersteuning bieden aan de olie- en gasindustrie. Het bedrijf heeft meer dan 300 medewerkers en opereert internationaal.

Honderden miljoenen

Het bedrijf sleepte in 2014 een groot contract in de wacht voor het renoveren van boorplatforms in Brazilië. Sindsdien is het bedrijf alleen maar groter geworden. Op dit moment laat OOS in China voor honderden miljoenen nieuwe werkschepen bouwen met behulp van Chinese investeerders.

