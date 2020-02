'Janis Joplin was 27 toen ze stierf, ik leef nog!'

Beide vrouwen werden in hun jeugd gepest en vluchtten naar de grote stad. Maar er is ook een groot verschil. Janis Joplin overleed in 1970 op 27-jarige leeftijd aan een overdosis drugs, Beaudil Elzenga is een succesvolle actrice en speelt op 27-jarige leeftijd een muzikale theatervoorstelling over haar leven en dat van de rockster.

Elzenga was een rebel in haar puberjaren

De vruchteloze zoektocht naar erkenning en liefde die als een rode draad door het korte tragische leven van rockster Joplin liep, is herkenbaar voor actrice Beaudil Elzenga. Ook zij was in haar puberjaren in Middelburg een rebel die overal tegenaan schopte om aandacht te krijgen. Janis Joplin zocht haar erkenning en aandacht in de muziek en in de drugs, die haar op 27-jarige leeftijd fataal werden.

Beaudil Elzenga komt op dezelfde leeftijd terug naar Zeeland om haar eerste eigen theatervoorstelling te spelen en misschien ook om af te rekenen met de demonen uit haar middelbare schooltijd in Middelburg.

Tekstschrijver en theatermaker Gerardjan Rijnders schreef het script voor de voorstelling. Hij raakt tijdens het schrijven steeds meer geïnteresseerd in de actrice zelf en waarom zij zo'n fascinatie had voor Janis Joplin. Hij besloot de levensverhalen van beide vrouwen met elkaar te vervlechten.

Beaudil Elzenga groeide op in Middelburg en vertrok toen ze 16 was naar de Randstad. Ze studeerde in 2016 af aan de Toneelschool Amsterdam. Daarna speelde zij onder anderen bij Toneelgroep de Appel. Ze werd in 2016 genomineerd in de categorie toneel voor de Piket Kunstprijs. Voor haar gastrol in de soap Goede tijden, slechte tijden werd ze in 2018 genomineerd voor de zilveren Televizier-Ster.

De voorstelling Janis gaat donderdag 20 februari in première in De Spot in Middelburg en toert tot en met 25 april langs alle grote en kleine theaterzalen in Zeeland.

Hieronder de trailer van de voorstelling: