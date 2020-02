Goedemorgen! Zeeuwen in bussen naar Den Haag en Chinees attractiepark

In vier bussen reist vanmorgen een Zeeuwse delegatie van politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven én 'gewone' Zeeuwen naar het Binnenhof. Dat wordt een volle publieke tribune.

Zeeuwen kunnen met de bus naar de Tweede Kamer (foto: ANP)

Er liggen plannen om een Chinees themapark naar Zeeland te halen wat maar liefst twee miljoen bezoekers per jaar zou moeten trekken. Het idee komt van Léon Overdulve, directeur van OOS International uit Serooskerke. En hij heeft al contacten met een grote Chinese investeerder. Het zou volgens Overdulve duizenden banen opleveren.

Chinees pretpark (foto: Pxhere.com)

En in de gemeente Noord-Beveland wordt onderzoek gedaan naar de verloren geschiedenis van het eiland in de middeleeuwen en eerder. Alle bronnen over die geschiedenis gingen verloren toen de Sint Felixvloed het eiland in 1530 voor een periode van maar liefst 70 jaar onder water zette.

Het voorjaar ontluikt als de bloesems gaan bloeien (foto: Otto Vosveld uit Hulst)

Het weer

Het is vandaag een bewolkte dag. Er staat een stevige zuidwestenwind en er is kans op wat lichte regen of motregen. Het wordt een graad of tien.