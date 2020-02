Hoe zag Noord-Beveland er voor 1530 uit?

De Sint-Felixvloed zette in 1530 Noord-Beveland onder water (foto: Zeeuwse Ankers)

Volgens wethouder Pim Schenkelaars heeft de gemeente wel veel informatie over de geschiedenis van Noord-Beveland na het jaar 1600, maar niet van voor 1530. "Noord-Beveland heeft namelijk door de Sint-Felixvloed zo'n zeventig jaar onder water gestaan. Alleen de kerktoren van Kortgene en Wissenkerke waren nog zichtbaar."

Inpolderen

Pas aan het eind van de zestiende eeuw is weer begonnen met inpolderen. Er zijn in die zeventig jaar veel archeologische bronnen verloren gegaan. In de loop van de tijd is er wel het één en ander gevonden bij archeologisch onderzoek, maar om dit echt goed te kunnen duiden blijft lastig.

Witte vlekken

Het onderzoek richt zich dus vooral op de periode van voor 1530. Schenkelaars: "We proberen vooral de periode tussen de late prehistorie en 1530 in kaart te brengen, omdat het totaalbeeld ontbreekt. Daar zit een aantal witte vlekken tussen. Die proberen we nu zoveel mogelijk in te vullen met dit onderzoek."

Schenkelaars heeft overigens niet de illusie dat het helemaal gaat lukken, omdat er in de loop der eeuwen veel archieven verloren zijn gegaan. "Denk maar aan het bombardement op het Zeeuws Archief tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toen veel documenten over Noord-Beveland in rook opgegaan."

Onderzoek

Arie van Steensel, wetenschapper aan de Rijksuniversiteit van Groningen leidt het onderzoek. Hij is mediëvist, een specialist op het gebied van onderzoek naar de middeleeuwen. Van Steensel moet hiervoor veel archiefonderzoek doen, in zowel binnen- als buitenland. Op basis van dat materiaal, gecombineerd met de archeologische vondsten, probeert hij de geschiedenis van Noord-Beveland bloot te leggen.

Ken je je geschiedenis, dan weet je ook je heden en dan kom je vanzelf uit in je toekomst. " Pim Schenkelaars - wethouder

Van Steensel vindt het een uitdagend project, omdat er verschillende disciplines bij elkaar komen. "Ik ben historicus, maar er zitten ook elementen in van bijvoorbeeld landschapsgeschiedenis en archeologie. Dat is een andere tak van sport. Je moet dus al die bronnen met elkaar combineren om er één geheel van te smeden." Van Steensel is afgelopen zomer al op vakantie geweest op Noord-Beveland om het eiland goed te leren kennen en een gevoel te krijgen met het landschap.

Historicus Arie van Steensel in het gemeentearchief van Noord-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van Steensel is er in het verleden meerdere keren aandacht besteed aan de geschiedenis van Zeeland. "Maar de focus lag altijd op de grotere eilanden, omdat daar nu eenmaal meer over bekend is. Dus het is denk ik ook een mooi moment om de betekenis van Noord-Beveland in een breder perspectief te plaatsen."

Provinciehuis naar Kats

Als voorbeeld noemt hij dat in de late middeleeuwen Kats eigenlijk het politieke centrum was van Zeeland. Een nieuwe graaf moest dan ook in Kats gehuldigd worden. Het was namelijk geografisch gezien het centrum van Zeeland en makkelijk toegankelijk over water. "Dus wellicht moet ook het provinciehuis weer terug naar Kats."

Het uitgestrekte landschap op Noord-Beveland (foto: Gemeente Noord-Beveland)

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een kroniek die aan het eind van het jaar wordt uitgegeven. Hierin wordt een compleet beeld geschetst van Noord-Beveland met daarin dus ook de geschiedenis van het eiland. Schenkelaars: : "Want ken je je geschiedenis, dan weet je ook je heden en dan kom je vanzelf uit in je toekomst." Met het naslagwerk sluit de gemeente Noord-Beveland de viering van het 25-jarig bestaan af.