KNVB wil Vlissingen straffen met punt in mindering

Naast een punt aftrek die de KNVB aan Vlissingen wil geven, wil de bond de club ook een boete geven van honderd euro. Datzelfde strafvoorstel is ook naar FC Boshuizen uit Leiden gegaan. "Wij gaan akkoord met die straf", zegt voorzitter Jan Kapelle van Vlissingen. "Vooral omdat we denken dat het geen zin heeft om in beroep te gaan." Of FC Boshuizen akkoord gaat met de straf is nog niet bekend.

De spelers van Vlissingen die de rode kaart ontvingen in die wedstrijd, Milton Roemeratoe en Karim Ben Sellam, wachten nog op hun straf. De aanklager amateurvoetbal stuurde begin deze maand een voorstel om beide spelers voor zes maanden te schorsen.

Krappe selectie

Naast de schorsingen van Roemeratoe en Ben Sellam zit ook Said Bouzambou nog een straf uit. In de wedstrijd tegen Den Hoorn kreeg hij een rode kaart en werd voor vijf duels geschorst. Daarnaast zijn er ook nog drie spelers geblesseerd. Daardoor is er het moeilijk voor trainer Kevin Hollander om een selectie op de been te brengen. "In de wedstrijd tegen ROAC (0-1 winst) had assistent-trainer Renaldo Jacobs zijn voetbalschoenen ook mee voor uiterste noodgevallen."

Volgende week zondag speelt Vlissingen tegen Spartaan'20 en dan maakt Hoessein Bouzambou zijn rentree in de selectie. "Dan heb ik gelukkig weer drie wisselspelers op de bank zitten", besluit Hollander.