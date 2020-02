Kroegbazen opgelet: politie waarschuwt voor vals geld tijdens carnaval

Zo herken je vals geld: MovieMoney (foto: Politie Zeeland)

Vorig jaar is het aantal gevallen dat in Zeeland vals geld is aangeboden meer dan verdubbeld. Van 35 keer in 2018 tot 86 keer in 2019. In de eerste zes weken van dit jaar zijn er al negen valse biljetten aangetroffen.

De politie waarschuwt juist voor de carnaval vanwege het vele contante geld dat dan in omloop is. Geld wat wordt gevouwen, verkreukeld en snel wordt aangepakt in ruimtes waar het donker is. "Zo kun je dus niet goed zien dat het om nepgeld gaat", zegt politiewoordvoerder Willem Hooijdonk.

Aziatische website

Het monopolygeld, zoals de politie het nepgeld afkeurend noemt, komt voornamelijk van Aziatische websites. Het is volgens de politie makkelijk te herkennen aan de woorden MovieMoney of FakeMoney wat op het biljet staat. Volgens de politie is het produceren en bestellen van dit geld niet strafbaar. "Pas als je het gaat uitgeven als echt en onvervalst geld, dan ben je strafbaar en kun je worden aangehouden door de politie."