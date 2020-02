Raadslid uit Goes stapt op: 'Ik zal veel momenten gaan missen'

Carel Bruring (foto: Twitter )

Bruring was sinds 2006 raadslid van de Goese gemeenteraad en daarmee het langstzittende gemeenteraadslid in Goes. In de brief schrijft hij dat hij het jammer vindt dat hij deze raadsperiode niet uit kan dienen en 'dat ik nu veel momenten zal gaan missen om mee te mogen werken aan het behoud en de verdere ontwikkeling van Goes'.

Brurings vrouw, Manda Heddema, baatte jarenlang boekhandel De Koperen Tuin in Goes uit, maar liet in november weten een boekhandel in Driebergen (provincie Utrecht) over te nemen. "