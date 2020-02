'Elk biljet gaat door de machine, ook met carnaval'

"Het is een kleine moeite om het biljet even door het apparaat te halen", zegt eigenaar Wim de Kok. "Nu is het natuurlijk wel stressen met carnaval omdat mensen staan de wachten en te gillen. Toch moeten ze dan maar even wat langer wachten op hun biertje want we nemen de waarschuwing van de politie serieus."

Vals alarm

Het apparaat piept in principe alleen als er een nep biljet door wordt gehaald, maar soms gebeurt dat ook bij een echt biljet. "Als het geld een beetje is gekreukeld of als het nat is. Dan blijft het piepen en dat is best irritant", zegt De Kok. "Ik heb hem pas laten ombouwen voor briefjes van honderd. Laatst kwam er iemand in de zaak met een nieuw briefje en die pakte het apparaat niet." Inmiddels heeft het apparaat een update gehad, dus bij de carnaval zou die het prima moeten doen.

Geen aangifte

Als De Kok iemand dit weekend betrapt met vals geld, dan komt diegene weg met een waarschuwing. "Het is voor mij moeilijk om aangifte te doen als het zo druk is. Dan kan ik wel onrust gaan stoken door het briefje achter te houden en de politie te bellen, maar wie ben ik om dat te doen? Ik zal het valse geld dan gewoon niet accepteren", aldus De Kok.

