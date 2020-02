Eén jaar cel geëist voor doodrijden echtgenoot op parkeerplaats

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Het incident vond plaats op 30 juni 2018. Er was die avond een feestje bij de voetbalvereniging. De club had een Engels team op bezoek en de vrouw hielp als vrijwilliger met de barbecue. De vrouw gaf vanmiddag tegenover de rechtbank toe dat ze meer gedronken had dan normaal. Ook haar man had de nodige alcohol op.

Ruzie op de parkeerplaats

Toen ze besloot om naar huis te gaan kreeg het stel ruzie op de parkeerplaats. Vermoedelijk omdat hij niet wilde dat zij onder invloed achter het stuur kroop. De officier van justitie snapt dat de echtgenoot dit wilde voorkomen. "Hij had alleen nooit kunnen vermoeden dat deze poging hem zijn leven zou kosten."

De vrouw stapte toch in de auto. Ze reed wat voor en achteruit waardoor de man ten val kwam. Volgens de vrouw was ze in paniek omdat haar man haar voordat ze in de auto stapte een paar keer bij de keel had gegrepen. De vrouw is naar huis gereden en ontkent dat ze haar man nog bij de auto heeft gezien.

Doorrijden na een ongeval

Uit onderzoek is gebleken dat de man is overleden door de verwondingen die hij had opgelopen bij de botsing. Ook hij had een hoog promillage aan alcohol in zijn bloed. Het OM rekent de vrouw het incident zwaar aan. Ze wordt beschuldigt van dood door schuld, rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en dat ze zich niet bekommert heeft om haar man die zorg nodig had.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

