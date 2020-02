Katerig gevoel bij Zeeuwen na debat over marinierskazerne

Misschien wel het meest veelzeggend was de reactie van een oud-marinier. Hij had bij de ondertekening van het contract voor de verhuizing van de marinierskazerne in 2012, een beeldje overhandigd aan de toenmalige minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Daar heeft hij nu zo zijn bedenkingen over. "Ik ga straks, als het niet meer doorgaat, de minister een briefje schrijven dat ik het beeldje terug wil hebben."

Burgemeester Vlissingen zag bui al hangen

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen zag voor het debat de bui al hangen. "We kwamen hier naartoe met lood in de schoenen, want je weet hoe de kaarten liggen. En de kans was klein dat er nog een draai in de standpunten van het kabinet zouden komen." En daar kreeg hij gelijk in, want ook al keurde zowel oppositie als coalitie de handelswijze van de staatssecretaris af, de motie van afkeuring werd met 67 tegen 63 stemmen verworpen.

Die handelswijze, in het geniep naar een andere locatie zoeken voor de marinierskazerne zonder dat aan Zeeland en de Tweede Kamer te laten weten, was voor de SGP reden een motie van afkeuring tegen haar in te dienen. Opvallend, want juist deze partij is niet scheutig met dergelijke moties.

Van den Tillaar was niet verbaasd over de uitkomst van de stemming., want daarvoor zei hij al: "Die staatssecretaris blijft hoogstwaarschijnlijk zitten. Waar het ons nu om gaat, is dat de compensatie wordt ingevuld. Dat moet snel en concreet, is vandaag duidelijk geworden, in overeenstemming met de regio. Dus wij moeten heel snel met die speciaal adviseur van de regering om tafel."

Gedeputeerde Dick van der Velde was niet erg te spreken over de bijdrage van de Tweede Kamerleden. "Ik zie vooral Kamerleden die veel met zichzelf bezig waren en met elkaar een beetje aan het stoeien waren."Aan de andere kant deed het hem wel goed "dat de gedachten in de kamer over hoe je met Zeeland om gaat, hetzelfde zijn".

Gedeputeerde is blij met 'eerste stap'

Zijn boosheid over de staatssecretaris was na afloop niet over, maar haar excuses geven hem hoop voor de toekomst. "Ik heb wel een staatssecretaris gezien die meerdere malen excuses heeft aangeboden. Het vertrouwen is nog niet hersteld, maar het is in ieder geval een eerste stap."

Maar de excuses van Visser, een partijgenoot, en het feit dat ze een motie van afkeuring overleefde, zijn voor de gedeputeerde niet het belangrijkste. "Wat ik belangrijk vind is dat we er als Zeeland goed uitkomen, dan is het belang van de staatssecretaris voor mij wat minder. Voor mij is wel helder dat de Kamer zoiets heeft van 'we kunnen hier niet mee wegkomen zonder Zeeland fatsoenlijk te behandelen'. Dat doet goed."

Maar niet alle politici reageren zo genuanceerd. Angelique Duijndam van de Vlissingse partij Lijst Duijndam is naar eigen zeggen zeer geschokt. "Omdat de schoffering van de Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen veel erger is dan ik had voorgesteld. Ze zijn al zo lang bezig met een eigen agenda."

