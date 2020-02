Spanning bij carnavalsoptochten: 'weersvoorspellingen zijn zorgelijk'

De carnvalswagen van de Twufelaers (foto: Omroep Zeeland)

Jeroen van Sabben is voorzitter van carnavalsvereniging de Pikpot uit Kwadendamme. Hij kijkt angstvallig naar de voorspellingen. "Het is zorgelijk." Volgens Van Sabben zijn de voorspellingen met windkracht 5 tot 6 verraderlijk. "Vooral poppen die op de wagens staan zijn windvangers. Je wil geen risico nemen dat die in het publiek vallen."

Extra brede wielen

De Twufelaers uit Baarland zijn al vanaf begin november bezig met het bouwen van hun carnavalswagen. Zo'n vier keer in de week zitten ze in een schuur om hun '4d-bioscoop' tot in detail af te werken. De wagen van de Twufelaers is 15 meter lang en 7 meter hoog met twee grote carnavalskoppen bovenop. Volgens één van de bouwers vallen de voorspellingen vies tegen: "Maar als het dan niet doorgaat, zullen we ermee moeten leven. Het is dan niet anders." De bouwgroep heeft dit jaar al extra maatregelen genomen door het frame steviger te maken en extra brede wielen te bevestigen voor de stevigheid.

Mocht de optocht in Kwadendamme zaterdag niet doorgaan dan ligt er een alternatief. Carnavalsvereniging De Pikpot kijkt dan ergens naar een datum eind maart, of begin april. "Paaszaterdag zou bijvoorbeeld een optie zijn," volgens Van Sabben. "Tot zaterdag blijven we bidden en kaarsjes branden, want het zou toch echt zonde zijn als het niet doorgaat. Zaterdagochtend komt de organisatie samen met de burgemeester en Veiligheidsregio in het gemeentehuis om een definitieve beslissing te nemen.

Aardenburg

Bij de Nachtuuln in Aardenburg wordt ook pas zaterdagochtend beslist of de optocht 's middags doorgaat. Volgens Bennie Pielaat is een alternatieve datum helaas niet mogelijk. "De komende 6 weken rijden de bouwers in andere optochten in België, dus is een andere dag geen optie. "Gelukkig is het nooit afgelast, dus we hopen natuurlijk nu ook niet."

Vogelwaarde

Ook in Vogelwaarde houden ze de weersvoorspellingen angstvallig in de gaten. Volgens voorzitter Peter Dobbelaar is een andere datum ook geen optie, want de grote tent op het dorp staat maar tot en met vrijdag. "Er is al wel een wagen die uit voorzorg zonder carnavalskoppen gaat rijden." Zaterdagochtend valt ook daar de beslissing of er groen licht komt voor de kleurrijke stoet.

Voorspelling

Volgens weerman Jules Geirnaerdt is de voorspelling van de windkracht zaterdag en zondag zo rond de 5 tot 6 met af een toe een windstoot 7. "Maar het kan ook meevallen." Wel moeten de optochten rekening houden met veel regen.

De spanning is groot bij de wagenbouwers en vereniging