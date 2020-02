Goedemorgen! Ontploffing, carnavalsoptochten en rechtszaken

(foto: Omroep Zeeland)

De carnavalvierders kijken ondertussen reikhalzend uit naar de start van het carnaval. Maar ook enigszins ongerust, want de wind zou weleens roet in het eten van de optochten kunnen gooien. En dat zou een enorme teleurstelling zijn, want er zit maanden werk in de praalwagens.

De bouwers leggen de laatste hand aan de praalwagen van de Twufelaers (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank in Middelburg buigt zich vandaag pro-forma over de moordzaak in Oostkapelle. Vorig jaar mei is een 78-jarige bewoonster van Parc Zonnehove neergestoken. Zij overleed een paar uur later aan haar verwondingen. De 56-jarige verdachte is een paar dagen na de moord opgepakt. Vraag is hoe het staat met het psychiatrisch onderzoek van het Pieter Baan Centrum in Almere, waartoe de rechtbank in november vorig jaar besloot.

En de Middelburgse rechtbank buigt zich over de zaak van een 41-jarige man uit Axel en een 46-jarige man uit Terneuzen. Zij worden verdacht van poging tot afpersing in naam van motorclub No Surrender in Zeeuws-Vlaanderen.

Veel Zeeuwen op de publieke tribune (foto: ANP)

En voor diegenen die het allemaal gemist hebben hier toch ook maar even een terugblik naar het debat van gisteren in de Tweede kamer over het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie kreeg van de Tweede Kamer een dikke onvoldoende, maar een motie van afkeuring van de SGP werd weggestemd door de coalitie. De aanwezige Zeeuwen bleven met een kater achter.

Zonsopkomst in Zierikzee (foto: Lennaert de Looze)

Het weer

Een hogedrukgebied boven Zuid-Frankrijk geeft een zuidwestenwind maar storingen boven Engeland en Ierland blijven nog even op afstand. Er zijn dan ook flinke opklaringen en wat wolkenvelden, vanavond is er kans op een bui. Er is een matige tot krachtige, aan zee soms harde wind en de maximumtemperatuur is 9 of 10 graden.