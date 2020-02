Goedemorgen! Ontploffing, carnavalsoptochten en windhoos

(foto: Omroep Zeeland)

De carnavalvierders kijken ondertussen reikhalzend uit naar de start van het carnaval. Maar ook enigszins ongerust, want de wind zou weleens roet in het eten van de optochten kunnen gooien. En dat zou een enorme teleurstelling zijn, want er zit maanden werk in de praalwagens.

De bouwers leggen de laatste hand aan de praalwagen van de Twufelaers (foto: Omroep Zeeland)

In Bruinisse heeft een felle, korte windhoos gisteravond kort na zes uur voor de nodige schade gezorgd. Dakpannen waaide van huizen af en schuttingen waaiden om. Een van de straten die getroffen werd is de Prinses Marijkestraat.

Veel Zeeuwen op de publieke tribune (foto: ANP)

En voor diegenen die het allemaal gemist hebben hier toch ook maar even een terugblik naar het debat van gisteren in de Tweede kamer over het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie kreeg van de Tweede Kamer een dikke onvoldoende, maar een motie van afkeuring van de SGP werd weggestemd door de coalitie. De aanwezige Zeeuwen bleven met een kater achter.

Zonsopkomst in Zierikzee (foto: Lennaert de Looze)

Het weer

Een hogedrukgebied boven Zuid-Frankrijk geeft een zuidwestenwind maar storingen boven Engeland en Ierland blijven nog even op afstand. Er zijn dan ook flinke opklaringen en wat wolkenvelden, vanavond is er kans op een bui. Er is een matige tot krachtige, aan zee soms harde wind en de maximumtemperatuur is 9 of 10 graden.