Deze fabriek gaat vandaag de lucht in

Fosforfabriek Thermphos in betere tijden (foto: Omroep Zeeland)

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het terrein in mei 2016 al helemaal gesaneerd zou zijn. Maar die datum werd vanwege verschillende tegenslagen steeds opgeschoven naar uiteindelijk 2021. Maar nu wordt er vanuit gegaan dat het werk eind dit jaar gedaan is.

Thermphos in Vlissingen-Oost ging in 2012 failliet. Op het vervuilde terrein van de fosforfabriek is sindsdien hard gewerkt aan de sanering. De schoonmaak van het terrein, dat zwaar vervuild is met fosfor, asbest en nucleair materiaal, is een complexe en dure klus. Vorig jaar september werd de sinterfabriek al tot ontploffing gebracht.