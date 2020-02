Na veertig kandidaten nog steeds geen burgemeester in Kapelle, dus dit is de 'invaller'

Naterop is het laatste jaar waarnemend burgemeester geweest in Boxtel. Daarvoor was hij tien jaar burgemeester van Aalburg, ook in Noord-Brabant. Hij is 63 jaar oud en al 40 jaar getrouwd met Trudy. Het echtpaar heeft twee volwassen kinderen die al de deur uit zijn. De Naterops wonen in Babyloniënbroek (Noord-Brabant). Daar blijven ze ook wonen, want een waarnemend burgemeester hoeft zich niet in zijn gemeente te vestigen.

Geheim

CDA'er Naterop is 'niet zo geïnteresseerd' in de moeilijke sollicitatieprocedure die Kapelle achter de rug heeft. Na twee sollicitatierondes met bijna veertig kandidaten is er nog steeds geen nieuwe vaste burgemeester in Kapelle.

Fons Naterop (CDA), 63 jaar oud is de nieuwe waarnemend burgemeester van Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

"Dat is het geheim van de vertrouwenscommissie en dat moet ook zo blijven," zegt Naterop. "Ik hoef niet te achterhalen waarom dat niet is gelukt." Wel ziet de Brabander het als zijn taak om Kapelle tijdens zijn burgemeesterschap zo goed mogelijk te besturen en 'vooruit te helpen'.

Nieuwe ronde

In januari volgend jaar zal de commissaris van de Koning opnieuw met de fractievoorzitters en de wethouders overleggen over een nieuwe openstelling van de burgemeestersvacature in Kapelle. Maar het kan ook zijn dat Naterop langer aanblijft, bijvoorbeeld tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.