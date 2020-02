Geen reservekeeper op de bank bij inhaalduel GOES

Brian Meulmeester (foto: Orange Pictures)

Het is voor GOES te hopen dat er zaterdag niets gebeurd met keeper Brian Meulmeester, want als de eerste doelman uitvalt, heeft de Bevelandse club een probleem.

Merlijn Swennen, die onlangs aan de selectie is toegevoegd als reservekeeper, is deze week vader geworden en ontbreekt in de wedstrijdselectie. Ook Boris de Mol kan niet plaatsnemen op de bank. De keeper van GOES JO19 zit nog een schorsing van drie duels uit.

Lange armen

"Laten we hopen dat er morgen geen gekke dingen gebeuren", aldus teammanager Ron Amperse. "Anders moet er iemand op de goal die lange armen heeft en graag dingen oppakt, haha", zegt Amperse.

GOES heeft de laatste vijf duels niet verloren. De laatste nederlaag was op 11 januari, toen de Bevelandse ploeg met 3-0 onderuit ging bij koploper Sparta Nijkerk.

Vakantie

Middenvelder Mart de Kroo had al een vakantie geboekt voor dit weekend, waarin in eerste instantie niet gespeeld zou worden. De wedstrijd is, vanwege de eerdere afgelasting, verschoven naar dit weekend.

Verder ontbreekt verdediger Miquel Crucq in de wedstrijdselectie.

Derde Divisie A

stand onderin 10. Jong Almere City FC 21-28 11. SteDoCo 20-27 12. GOES 20-27 13. Ter Leede 20-24 14. VVSB 20-22 15. DOVO 21-19 16. ONS Sneek 21-11 17. VVOG 21-10

Tegenstander Ter Leede is een concurrent van GOES in de stand. Beide ploegen hopen een langer verblijf in de Derde Divisie veilig te stellen door rechtstreekse handhaving.