Tholen hoeft geheime stukken zwembad niet meteen openbaar maken

De conclusies uit de eerste zwembadrapporten waren keihard (foto: Omroep Zeeland)

Waarom de rechter het verzoek van de PVV afwijst, is niet bekend. Aanstaande woensdag komt pas de motivering van de rechter naar buiten.

Wat was er mis bij De Spetter?

Het draait allemaal om de misstanden bij zwembad De Spetter. Het zwembad is voor zo'n 1,5 miljoen euro gerenoveerd, maar moest de afgelopen twee jaar zo'n vijftien keer sluiten. Het nieuwe zuiveringssysteem bleek niet goed te werken, waardoor het water troebel werd. Door dat troebele water ontstond een onveilige situatie voor bezoekers; badmeesters konden niet meer zien wat er onder water gebeurde en of er eventueel mensen op de bodem van het zwembad lagen.

In januari werden de eerste documenten over die renovatie openbaar gemaakt. Daaruit bleek dat er misstanden waren. Zo liep personeel gevaar doordat ze op teenslippers, in korte broek en t-shirt met jerrycans vol zwavelzuur liepen en die leeggoten in de installatie. Maar beschermende kleding kon niet worden gedragen doordat het na die renovatie structureel te warm was in de installatieruimte.

Rechtszaak om stukken te openbaren

Maar, er zijn nog meer documenten en fractievoorzitter Vincent Bosch van de PVV wilde dat die stukken snel openbaar worden. Op 11 februari betoogde hij voor de rechter in Breda dat juist die andere tweehonderd documenten van groot belang zijn. Volgens hem laten die namelijk zien welke fouten er zijn gemaakt in het hele renovatieproces. Dat vindt Bosch van wezenlijk belang gezien de geplande renovatie van een ander zwembad in de gemeente, die van Sint- Maartensdijk.

Het hoofdstuk is nog niet afgesloten. Tijdens de raadsvergadering van 12 maart aanstaande staat gepland om in te stemmen met het openbaar maken van die tweehonderd stukken. Desondanks heeft Bosch deze rechtszaak toch doorgezet onder het mom van hoe eerder hoe beter. De rechter heeft hem daarin dus geen gelijk gegeven.

