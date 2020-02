'Imagoschade van marinierskazerne hád voorkomen kunnen worden'

'Tegenover negatief nieuws moet je juist het positieve van Zeeland belichten' (foto: Piet Grim)

'Inhaken', noemt Geysendorpher het inspelen op iets dat in het nieuws is. In het geval van het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, had Zeeland dat moeten doen. "De mariniers die niet wilden verhuizen hebben alle negatieve aspecten van Zeeland genoemd. Dan moet je een tegengeluid laten horen. Geen negatief geluid, maar juist positief benoemen wat er in Zeeland is.

Je moet juist positief en ludiek reageren. Wel serieus blijven, maar niet krampachtig." Olaf Geysendorpher, eigenaar communicatiebureau

Volgens hem komt bij mensen vanzelf de vraag op of zij zouden willen verhuizen naar Zeeland als in het nieuws is dat mariniers dit niet willen. "Dan krijgen mensen een gekleurde mening te horen. Dat had voor Zeeland het moment moeten zijn om tegengas te geven en de mensen te laten zien: 'Let op, dit is er ook!' Neem dat mee in je overweging om misschien naar Zeeland te verhuizen."

Geysendorpher is zelf het levende bewijs met zijn communicatiebureau. Daarmee verhuisde hij vorig jaar van Rotterdam naar Middelburg. "Het is inderdaad ver weg, maar daar staat zo veel positiefs tegenover. Strand, schone lucht, natuur en geen files", somt hij een aantal positieve kanten op.

Volgens hem was het tegengeluid van de provincie nu vooral negatief en mopperend. "Zo van; het is niet gelukt, we willen compensatie, we zijn bedrogen. Maar je moet juist positief en ludiek reageren. Wel serieus blijven, maar niet krampachtig.

'Het is nu te laat'

Het is volgens hem met name de imagoschade die je met een positief tegengeluid beperkt en verbetert. Helemaal oplossen lukt volgens hem niet. "Nu is het overgelaten aan de media en daardoor ook inmiddels te laat. Het laatste echte nieuws over de marinierskazerne was gisteren. Nu gaan alle media over op andere onderwerpen. We horen in de nog een klein beetje nieuws over de compensatie, maar de kans voor een inhaker is voorbij."