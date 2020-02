Verdachte moord Oostkapelle moet in de cel blijven

Parc Zonnehove in oostkapelle, waar vermoorde vrouw woonde (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank baseerde zich bij het besluit op getuigenverklaringen en verzameld bewijs. Zo blijkt uit onderzoek dat er niet alleen DNA van de man aan de binnenkant van de voordeur van het slachtoffer zat. Er is ook een DNA-veeg gevonden op duwhoogte aan de buitenkant van de deur.

En een vrouwelijke getuige - die op 27 januari werd gehoord - verklaarde dat ze in het appartementencomplex net na de moord iemand van de trap naar beneden zag komen. Volgens haar ging het om een in het blauw geklede man, met versnelde pas. Een andere getuige verklaarde dat de verdachte in het blauw was gekleed die dag.

Op 24 mei 2019 werd in Oostkapelle een 78-jarige bewoonster van Parc Zonnehove neergestoken. Een paar uur later bezweek zij aan haar verwondingen. De verdachte, die in hetzelfde appartementencomplex woonde, is een paar dagen na de moord opgepakt en zit sindsdien vast. Tijdens de eerste zitting op 3 september vorig jaar werd bekend dat het slachtoffer door een messteek in haar borst om het leven is gekomen. Ook bleek er DNA van de verdachte gevonden te zijn aan de binnenkant van de deurklink in het appartement van het slachtoffer.

Ook het feit dat de gewelddadige dood van de vrouw voor veel ophef zorgde in de omgeving, weegt voor de rechter mee om de man niet op vrije voeten te stellen. De advocaat van de man pleitte daarvoor. Zij vindt dat de bewijslast niet groot genoeg is om de man langer vast te houden. Daarnaast is haar cliënt bang zijn appartement kwijt te raken als hij langer vast blijft zitten.

Eind mei dossier compleet

Eind mei hoopt het Openbaar Ministerie het dossier compleet te hebben. Voor die tijd stelt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verschillende scenario's op. Op 9 april is de volgende zitting over deze zaak.