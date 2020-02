Schrik nog groot na windhoos Bruinisse: 'Ons raam stond helemaal bol!'

Kees en Margret van Beek zaten gisteravond rustig televisie te kijken toen het buiten ineens tekeer ging. "Het begon te regenen en ineens vloog alles door de lucht. Het raam aan de voorkant stond gewoon bol en toen we richting de achtertuin keken zagen we de dakpannen naar beneden komen", vertelt Margret.

Mijn man zag een auto bijna op twee wielen staan

De windhoos duurde al met al maar tien seconden maar het was zeer beangstigend. "Je hoorde het dak rammelen en mijn man zag in de straat een auto bijna op twee wielen staan. Het leek wel of het raam zou klappen. Eigenlijk was het gevaarlijk dat we in de woonkamer zijn blijven zitten. Toen het voorbij was stond ik te bibberen op mijn benen."

Schade door windhoos in Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

De windhoos raasde maar over drie straten in Bruinisse: de Botterstraat, Boeyerstraat en Marijkestraat. Volgens Van Beek is de windhoos ook over Nieuwerkerk getrokken, maar daar werd geen schade aangericht. Ook in andere delen van Zeeland ging de wind flink tekeer met windstoten tot 90 kilometer per uur, aldus het KNMI.