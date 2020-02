'Bedrag van negen nullen voor gemiste marinierskazerne!'

Staatssecretaris Barbara Visser (foto: Omroep Zeeland)

Verschillende partijen opperden dat het debat snel moet worden gehouden, het liefst meteen na de voorjaarsvakantie van komende week.

Teleurstelling

Bij de meeste Statenleden overheerste vrijdag in de Statencommisie Bestuur teleurstelling over het debat in de Tweede Kamer van donderdag. Volgens de Statenleden ging het debat als een nachtkaars uit. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) kwam niet echt in de problemen; een motie van wantrouwen werd niet ingediend en een motie van afkeuring haalde geen meerderheid.

Statenleden teleurgesteld over Kamerdebat over marinierskazerne

De Zeeuwse Statenleden zijn ontgoocheld dat het tijdens het debat voornamelijk ging over het feit, dat Zeeland en de Tweede Kamer niet op tijd zijn ingelicht over Nieuw-Milligen als nieuwe vestigingsplaats voor de marinierskazerne. De vraag waarom Vlissingen is afgevallen en of er werkelijk sprake zou zijn van een grote uitstroom onder mariniers als de kazerne naar Vlissingen was gekomen, kwam volgens de Statenleden niet of nauwelijks aan de orde.

'Negen nullen'

VVD-fractievoorzitter Kees Bierens hamerde, net als andere partijen, op een forse schadevergoeding voor Zeeland. De provincie heeft uitgerekend dat de mariniers en hun gezinnen zeker 28 miljoen euro per jaar zouden bijdragen aan de Zeeuwse economie, als ze hier zouden komen wonen, werken en recreëren. "De schadevergoeding moet dan ook een bedrag zijn van negen nullen en niet van zes", stelde de VVD-fractiewoordvoerder. Hij zegt er niet gerust op te zijn, omdat vice-premier Hugo de Jonge een genoemd bedrag van twee miljard euro resoluut van tafel veegde.

Het Korps Mariniers (foto: Omroep Zeeland)

Het krachtige protest dat Zeeuwse bestuurders hebben laten horen in de media de afgelopen weken, kreeg in de Statencommissie Bestuur veel waardering. Vooral het optreden van commissaris van de Koning Han Polman oogstte lof. Partijen zijn blij dat Zeeland een eensgezind geluid heeft laten horen wat in het verleden niet altijd het geval was, bijvoorbeeld over een tolvrije Westerscheldetunnel.

'Handen wrijven'

SP-fractievoorzitter Ger van Unen hoopt dat Zeeland het eensgezinde optreden kan vasthouden in de onderhandelingen over een compensatie, maar ze is er huiverig voor. "Wat nu als partijen opperen dat er een tweede kerncentrale moet komen als compensatie? Dan moet ik als SP natuurlijk roepen dat ik dat absoluut niet wil. Dan rollen we weer vechtend over straat, en wrijven ze in Den Haag weer in hun handen omdat wij er samen niet uit kunnen komen."

VVD-fractievoorzitter Kees Bierens eist een bedrag van 'negen nullen'als compensatie voor de gemiste marinierskazerne.

