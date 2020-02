Wereldrecordpoging 'er met de marinepet naar gooien' als 'ludiek signaal naar Den Haag'

(foto: Omroep Zeeland)

"Het is een ludieke actie, maar we gaan het wel doen", zegt Maikel Harte. Over de praktische invulling van de recordpoging moet nog worden nagedacht, maar hij wil dat er een krachtig signaal vanuit Zeeland richting Den Haag gaat. Hoe hij de overhandiging van de oorkonde aan Visser voor zich ziet, is ook nog niet nagedacht. Maar dat ze er voor naar Terneuzen wil komen, lijkt uitgesloten.

Het kopje van Kanada in Terneuzen, waar festival de Ballade jaarlijks plaatsvindt (foto: J. Manhave)

In zijn wekelijkse column in de PZC schrijft Harte dat de Zeeuwen deze week als 'braaf' zijn omschreven na afloop van het debat in de Tweede Kamer waar staatssecretaris Visser zwaar onder vuur lag. Aan de ene kant vindt Harte die classificatie een compliment, maar hij is ook bang dat we daarom "met een kluitje in het riet worden gestuurd". Hij vreest dat wanneer er een compensatieplan op tafel ligt het vervolgens nog jaren duurt voordat die compensatiemaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

"Ik vind dat we als bevolking ook wat moeten doen", zegt Harte aan de telefoon. "Een soort schreeuw van de Zeeuw. Om te laten zien dat dit echt niet kan."

(foto: Festival de Ballade)

Het is niet voor het eerst dat Harte zich op een ludieke manier mengt in de gang van zaken rond de marinierskazerne. Eerder verwelkomde de Zeeuws-Vlaamse cabaretier al de Belgische marine op het kopje van Kanada in Terneuzen, de locatie van festival de Ballade. De Belgen zouden, in tegenstelling tot de Nederlanders, wel geïnteresseerd zijn in een kazerne in Zeeland.

Wereldrecords

Voor wie mee wil doen aan het verbreken van het wereldrecord, moet alleen naar het festival komen. De marinepetten worden door de organisatie geregeld. Hoeveel ze er gaan bestellen is nog niet bekend "maar het zullen er zeker een paar duizend zijn".

Vorig jaar probeerde Maikel Harte ook al een wereldrecord te verbreken. Toen wilde hij met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd droogroeien. Uiteindelijk waren er 71 mensen te weinig om het record te verbeteren.

