Chauffeurs TCR moeten voertuigen inleveren; 'Een emotioneel moment'

Busjes bij het hoofdkantoor van het failliete vervoersbedrijf TCR in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In een bericht op Facebook meldt TCR dat hiermee aan het bedrijf een einde is gekomen. "Dit na alweer een zware zeer emotionele dag waarop vele chauffeurs geëmotioneerd hun bus moesten inleveren en afscheid moesten nemen van collega's, onzeker over of deze opnieuw een baanaanbod zouden krijgen van de overnemende partijen en of dat deze ooit nog hun collega's zouden zien", staat in het bericht van TCR.

Buslijnen in Zeeland overgenomen

De buslijnen van TCR in Zeeland worden overgenomen door Besseling Travel uit Amersfoort, meldt de curator. Besseling Travel, zelf onderdeel van vervoersbedrijf Pouw Vervoer uit Vianen, neemt ook de lijnen over in de Hoekse Waard, Goeree Overflakkee, Brabant en Limburg. De de lijnen in Noord-Holland en rond Amsterdam waren vorige week al overgenomen. "Over enkele andere gebieden is nog overleg gaande en daar zal snel meer over bekend worden", laat de curator weten.

Volgens de curator is gisteravond voor de overname van al het rouwvervoer van TCR overeenstemming bereikt met Rouwservice Nederland. Het touringcarbedrijf van TCR wordt ook door Pouw Vervoer voortgezet, zij het in wat afgeslankte vorm. Daaronder valt ook het Zeeuwse busbedrijf en TCR-onderdeel Van Fraassen Traveling. Daarbij is 'zo veel mogelijk werkgelegenheid in stand gebleven', aldus de curator. De afgelopen weken werden al meerdere TCR-onderdelen overgenomen.

Emotioneel moment

Voor veel medewerkers van TCR was het inleveren van de bussen en busjes een emotioneel moment, laat chauffeur en telefoniste Joyce van Eck weten. "Vandaag moesten alle voertuigen ingeleverd worden en wat een verdriet en impact heeft dit gehad op alle collega's", vertelt ze. "Het merendeel van de collega's wordt meegenomen door hun nieuwe werkgever maar het verdriet van het verlies van TCR wordt daar niet minder op."

Het vervoersbedrijf TCR, met het hoofdkantoor in Middelburg, ging eerder deze maand failliet. De geruchten gingen al langer dat het bedrijf in financieel zwaar weer zat, maar de bedrijfsleiding bleef dat naar de eigen medewerkers toe ontkennen. Tot er uitstel van betaling werd aangevraagd.

Veel van de chauffeurs behouden hun baan, maar het kantoorpersoneel wordt in de meeste gevallen niet meegenomen in de overname. De curator bedankt in een bericht aan de media de chauffeurs en andere medewerkers voor hun inzet. "Dankzij (...) de grote inzet van chauffeurs en ander personeel van TCR is het vervoer doorgegaan en kon deze overgang worden gerealiseerd."

Loon van februari

Over de uitbetaling van het loon van februari aan de TCR-medewerkers door het UWV is nog niets bekendgemaakt. Afgelopen week bleek dat dat loon waarschijnlijk pas in de loop van de maand maart wordt uitbetaald, omdat die instantie officieel eerst af moet wachten of het loon niet nog door het failliete bedrijf wordt uitbetaald. Daarna pas worden de gegevens van de TCR-medewerkers door het UWV verwerkt.

