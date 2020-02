Stijn (14) in brief aan Rutte: 'Compenseer Zeeland met goed openbaar vervoer'

Er moet volgens hem vooral geen zak met geld komen, want die wordt volgens hem door de provincie Zeeland niet aan de juiste zaken besteed. In zijn brief omschrijft Stijn dat wanneer die zak geld toch komt het, naar zijn mening, niet ten goede zou komen aan zaken waar inwoners daadwerkelijk wat aan hebben.

Daarom ziet hij liever compensatie in een concrete vorm. "Door openbaar vervoer in Zeeland te optimaliseren verwacht ik dat Nederlanders Zeeland minder als een uithoek gaan ervaren doordat we qua reistijd dichter bij de randstad liggen."

Partij van de Pretzel

Op je veertiende een brief sturen naar de premier. Lang niet elke jongere zou daaraan denken maar Stijn wel. Hij heeft op school bijvoorbeeld ook een eigen politieke partij opgericht: De partij van de Pretzel. Stijn is (fractie)voorzitter van de partij die meedenkt en vergadert over uiteenlopende kwesties.

Zo ook de marinierskazerne, al besefte Stijn dat er meer nodig was om gehoord te worden. "Ik wilde eigenlijk een boodschap geven, ook al ben ik een jongere, over wat ik ervan vind. Ik heb natuurlijk nog geen stemrecht, maar zo kan ik wellicht invloed uitoefenen op de politiek in Den Haag."

Brief van Stijn aan premier Rutte Geachte heer Rutte, Ik zal mezelf eerst even kort voorstellen. Ik ben Stijn van Oostenbrugge uit Breskens (Zeeland) en ben 14 jaar oud. Ik zit op het Scheldemond college in Vlissingen. Ik wil u advies geven over de marinierskazerne in Vlissingen. Het maakt niet uit dat de mariniers waarschijnlijk niet naar Zeeland komen, maar het laat wel weer eens zien dat Zeeland als een uithoek van het land wordt beschouwd. Ik denk dat het verstandig is om de marinierskazerne niet in Vlissingen te vestigen, maar om hem te plaatsen op een plek waar de mariniers met plezier hun beroep kunnen uitoefenen. Voor wat betreft de compensatie voorzieningen in Zeeland optimaliseren. Ik heb het gevoel dat wanneer er een zak geld wordt gegeven, het niet aan de juiste zaken wordt besteed. Bijvoorbeeld zaken waaraan de inwoners van Zeeland zelf niets hebben. Ikzelf ben er een voorstander van om Zeeland te compenseren door middel van optimalisatie van het openbaar vervoer. Ook zeker in deze periode waarin we steeds vaker aan de natuur denken. Door het openbaar vervoer in Zeeland te optimaliseren, zullen naar mijn verwachting meer mensen het openbaar vervoer in Zeeland gaan gebruiken. Omdat het openbaar vervoer in Zeeland zeer slecht is, wordt er weinig gebruik van gemaakt -even een voorbeeld de reistijd tussen Vlissingen en Utrecht is 2 uur en 30 minuten met de trein-. Ikzelf heb hier ook ervaring mee ik reis elke dag met de Westerschelde Ferry Vlissingen-Breskens van en naar school. Een aantal goede busverbindingen of een snelle treinverbinding vanuit Zeeland naar de randstad zou voor Zeeland erg mooi zijn. Ik hoop dat hierdoor ook meer Nederlanders Zeeland minder als een uithoek van het land gaan ervaren. Ik denk dat door de (on)bereikbaarheid van Zeeland de Nederlanders Zeeland minder zien zitten. Ik verwacht dat door het openbaar vervoer te blijven ontwikkelen er op termijn ook meer mensen de voorzieningen in Zeeland gaan gebruiken. Waardoor op termijn het Rijk dus minder kosten heeft. Dus mijn concrete plan: plaats de marinierskazerne ergens anders in het land en compenseer Zeeland met goed openbaar vervoer. Vooral een snelle en natuurlijk schone verbinding van/door Zeeland, zou een goede compensatie zijn.

De brief is inmiddels verstuurd naar premier Rutte, maar daarmee is de kous niet af. Want Stijn verwacht wel een serieus antwoord. Dat hij de brief naar de premier stuurde en niet naar staatssecretaris Visser was bewust.

'Niet acceptabel'

"Ik vind dat ze had moeten vallen want ze is op een bepaalde manier met Zeeland omgegaan die niet acceptabel is." Maar afgelopen donderdag overleefde de staatssecretaris een motie van afkeuring. Desalniettemin kijkt Stijn vol verwachting uit naar het antwoord van premier Rutte.

