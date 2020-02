'Een dijk zonder sluis, is voor Veere een kruis'

Vijfenvijftig jaar na de afsluiting van het Veerse Gat (1961) zag regisseur Joop Span er een verhaal in. Het resultaat: een film met historische beelden, afgewisseld met persoonlijke verhalen over de watersnood en de bouw van de dam. De documentaire Het getij voorbij is zondag bij Omroep Zeeland te zien.

Eerst even terug naar 1961. De Watersnoodramp ligt acht jaar achter ons en het Veerse Gat is dicht. Afgesloten van de Noordzee ligt de toekomst van Veere nu in watersport en toerisme. De overheid voert een actief beleid om de Deltawerken te promoten. Beeldend kunstenaars, zoals Herman Berserik en Wim Vaarzon Morel, krijgen de opdracht om de afsluiting van het Veerse gat vast te leggen, en Bert Haanstra legt de bouw van de dam vast op film.

"Er was wonderlijk genoeg weinig weerstand", zegt documentairemaker Joop Span. "Men liet het gelaten over zich heen komen. Maar men zag toen wel in dat de visserij in die vorm ten dode was opgeschreven. Grote moderne visserschepen zouden nooit kunnen afmeren in het haventje van Veere. Dat bewustzijn was mogelijk een van de redenen om niet te protesteren."

Joop Span over de docu Het getij voorbij

Ooggetuigen vertellen over het zware werk en de gevolgen die de afsluiting van het Veerse Gat had voor Zeeland, en de inwoners van Veere in het bijzonder. Bijvoorbeeld Agnes van den Noort-van Gelder die opgroeide in Veere en als tiener de ontwikkelingen op de voet volgde. Of Lex Minneboo, geboren en getogen visser. Stefanus Gabriëlse, die meewerkte aan de bouw van de dam, door het vlechten en afzinken van zinkstokken.

Ook de in 2017 overleden jonkheer W.L. Den Beer Poortugael, die als zoon van de burgemeester veel over de bestuurlijke verwikkelingen van toen meekreeg en als jonge fotograaf en filmer alle gebeurtenissen vastlegde, komt aan bod.