Hiep Nguyen leidt effectief GOES in inhaalwedstrijd langs concurrent Ter Leede

Hiep Nguyen was vanmiddag de gevierde man bij GOES met twee treffers (foto: Orange Pictures)

GOES schoot uit de startblokken want nog binnen de minuut stond de ploeg al op voorsprong. Na een goed uitgespeelde aanval knalde Hiep Nguyen de bal binnen buiten het bereik van Ter Leede-doelman Clé Vos de Mooij. De bezoekers waren niet van slag en gingen meteen op zoek naar de gelijkmaker. Zo kreeg Mounir Darrazi een grote mogelijkheid met een schot van dichtbij, maar Brian Meulmeester wist knap redding te brengen. Ter Leede drong meer en meer aan, maar het was GOES dat de score wist te verdubbelen. En wederom was het Hiep Nguyen die het net wist te vinden. Daniel Wissel schoot op de keeper en de rebound werd benut door Nguyen. Daarmee leverde ook de tweede kans voor de thuisploeg een treffer op.

Meulmeester houdt zijn doel schoon

Ook met een comfortabele voorsprong op zak had GOES het lastig met de tegenstander. Ter Leede kreeg de kans op de aansluitingstreffer, maar Ian van Otterlo zag zijn schot gepareerd worden door Meulmeester. In het restant van de eerste helft kwam de voorsprong van GOES niet meer in gevaar.

Ter Leede naarstig op zoek naar aansluitingstreffer

Na de pauze probeerde Ter Leede de aansluitingstreffer te maken, maar steeds stuitte ze op een sterke Meulmeester. GOES daarentegen wist wel opnieuw de score uit te breiden. Een vloeiende aanval opgezet door Wissel werd afgewerkt door Steve Schalkwijk. En die laatste maakte zo zijn negentiende treffer dit seizoen. Daarmee was het verweer van Ter Leede wel gebroken. In het slotkwartier kreeg GOES nog enkele grote kansen op de 4-0, maar Daniel Wissel had zijn vizier niet op scherp. Vlak voor tijd bracht Eikenhout de jonge Hakan Basagac nog in die zijn debuut maakte voor GOES. Omdat ook Ter Leede weinig meer in te brengen had, werd 3-0 ook de eindstand.

Door de zege in het inhaalduel doet GOES goede zaken. De Bevelanders stijgen drie plaatsen en staan nu negende in de Derde Divisie.

Scoreverloop

1-0 Hiep Nguyen (1)

2-0 Hiep Nguyen (18)

3-0 Steve Schalkwijk (67)

Opstelling

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Jesse Bank, Jop Dekker, Tim de Winter, Ruben Hollemans, Hiep Nguyen (Nazario de Fretes/81), Remon de Vlieger (Sylvio Hage/72), Daniel Wissel, Steve Schalkwijk (Hakan Basagac/86)