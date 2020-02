Bouwers carnavalswagens teleurgesteld; 'Daar gaan alle maanden werk en inzet!'

"Ja dat is heel zuur", zegt Jeroen Vervaet, van de bouwvereniging de Fucky Duckies in Vogelwaarde. "Daar gaan alle maanden werk en inzet! Je hoopt hoge ogen te gooien met je wagen, maar als je dan geen een keer ermee kan rijden, ja dan is dat wel helemaal extra zuur! Eigenlijk heb ik er geen woorden voor."

Beteuterd gezicht

Ook zijn 6-jarige zoontje Quinn kijkt sip. "We hebben er zo lang aan opgebouwd en als je dan geen een keer mag rijden is dat heel jammer!" Toch lopen Quinn, Jeroen en de rest van de Fucky Duckies mee, maar dan dus wel zónder wagen. "Zo kunnen we toch wat plezier hebben", zegt Quinn met een beteuterd gezicht.

In heel Zeeuws-Vlaanderen gingen de stoeten, zoals de carnavalsoptochten daar heten, wel nog door. Maar de grotere wagens, met een hoogte van vier meter of meer, die bleven in de stalling staan. Vanwege de harde wind zouden onderdelen van de wagens af kunnen waaien en in het publiek belanden. De bouwgroepen moesten het dus zonder wagen doen, toch liepen ze meestal zonder morren mee in de stoet.

Later alsnog

Aan andere kant van de Westerschelde stonden ook twee optochten gepland, in Kwadendamme en Lewedorp. Die werden vandaag afgelast. Waarschijnlijk worden die op een later moment, als het weer het toelaat, alsnog gehouden.

Ook morgen staan er optochten gepland, onder meer in Lamswaarde, 's-Heerenhoek, Hulst en Sas van Gent. Morgenochtend wordt de knoop doorgehakt over of die doorgaan, maar erg rooskleurig ziet het er niet uit... De kans is erg groot dat ook die optochten niet doorgaan, omdat er morgen nog meer wind wordt afgegeven dan vandaag. Maar er is niets zo veranderlijk als het weer, dus wie weet...

De bouwers van bouwvereniging de Fucky Duckies uit Vogelwaarde liepen wel mee met de optocht, maar zonder hun praalwagen (foto: Omroep zeeland)

