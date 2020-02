Carnavalsoptochten afgelast vanwege storm, optocht 's-Heerenhoek in afgeslankte vorm

Optocht Paerehat in 2019 (foto: André Vermeulen uit Goes.)

In 't Paerehat, zoals 's-Heerenhoek met carnaval genoemd wordt, start de optocht om 15.30 uur. Oorspronkelijk zou de optocht twee uur eerder van start gaan. De organisatie verwacht dat door de start uit te stellen met twee uur de ergste wind al voorbij is. Alle wagens mogen meedoen aan de optocht.

Het waait harder dan voorspeld

Oorspronkelijk zouden ook de grotere wagens meedoen aan de optocht in 't Paerehat, maar om 14.00 uur volgde het besluit van de organisatie en de gemeente dat de grotere carnavalswagens toch in de stalling moeten blijven. Het waait namelijk harder dan voorspeld en die harde wind zwakt ook later af dan eerder werd voorspeld.

"De vooruitzichten zoals we die vanmorgen gepresenteerd kregen, zagen er rooskleurig uit", licht burgemeester Gerben Dijksterhuis toe. "Rond 15.00 uur zou de wind flink afzwakken tot windkracht 5. Dat was voor ons de reden om de optocht tot later deze dag uit te stellen. De afgelopen uren hielden we het weer nauwlettend in de gaten en we zien dat de wind harder is dan voorspeld. We hebben er alles aan gedaan om dit door te laten gaan, maar het moet wel veilig blijven. Daarom het besluit om de optocht in deze vorm door te laten gaan.'

Grotere carnavalswagens in de stalling

De grotere carnavalswagens moesten gisteren ook al in de stalling blijven staan vanwege de harde wind. Wagens van meer dan vier meter mochten gisteren niet rijden, omdat delen eraf kunnen waaien en in het publiek belanden. Op sommige plekken ging gisteren, net als vandaag in 's-Heerenhoek, de optocht wel door, maar dan alleen met loopgroepen en kleinere wagens.

