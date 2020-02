Michel Leonhart kandidaat om trainersprobleem GOES op te lossen

Michel Leonhart aan tafel in De Derde Helft (foto: Omroep Zeeland)

Leonhart sprak donderdag met een delegatie van GOES over een rol in de technische staf. Hij heeft aangegeven daarvoor open te staan, maar Leonhart wil niet als stroman fungeren voor de huidige trainer Daan Eikenhout, die niet over het vereiste diploma beschikt. Wel wil Leonhart samenwerken met Eikenhout. De club gaat nu onderzoeken op welke manier dat kan.

Daan Eikenhout is sinds november de trainer van GOES (foto: Orange Pictures)

GOES is al langere tijd op zoek naar een trainer met het vereiste diploma. Na het vertrek van Ruud Pennings in oktober stond GOES tijdelijk onder leiding van het duo Ron Amperse/John Livramento. Maar beide trainers beschikken, net als Eikenhout, niet over juiste papiertje.

GOES sprak naar eigen zeggen met meerdere trainers, die wel het juiste papiertje hebben, maar dat leidde telkens niet tot overeenstemming. De club wil de belangstelling voor Leonhart niet bevestigen. "Ik ga geen namen noemen. Dat is aan jullie. Wel is het zo dat we met één trainer momenteel in gesprek zijn", aldus waarnemend voorzitter John Vette.

Onlangs sprak de aanklager amateurvoetbal zich uit over de trainersperikelen bij de club. De aanklager vindt dat de club in overtreding is en heeft GOES een schikkingsvoorstel gedaan met twee winstpunten in mindering en een geldboete. GOES heeft verweer gevoerd.

De tuchtcommissie van de KNVB heeft de zaak nu in behandeling.

In december was Michel Leonhart te gast in het TV-programma De Derde Helft. Daarin reageerde Leonhart op de vraag of hij het ziet zitten om rechterhand van GOES-trainer Daan Eikenhout te worden.