Quarantaine familie Blok opgeheven: 'Eindelijk weer naar buiten'

Blok en zijn gezin vertrokken begin januari naar Wuhan in China om daar met de ouders van Sisi het Chinese nieuwjaar te vieren. Maar van dat vieren kwam weinig terecht, nadat het coronavirus uit was gebroken en inwoners uit Wuhan besmet raakten. In plaats van vuurwerk en feest, was het doodstil op straat en zaten Henry en zijn gezin opgesloten in het appartement bij zijn schoonouders.

Twee weken geleden vloog het gezin met een evacuatievlucht via Engeland en Duitsland terug naar Nederland. Na hun landing in Eindhoven zijn ze door een busje van de koninklijke marrechaussee naar huis in Oost-Souburg gebracht en ging de quarantaine in. Iedere dag hadden ze contact met een arts van de GGD om door te geven of ze ziek waren geworden.

Tijdlijn Op 7 januari vertrekken Henry Blok, zijn vrouw Sisi en hun zoontje Quintius naar de Chinese stad Wuhan voor familiebezoek. Het is de bedoeling dat Henry tot 7 februari blijft en zijn vrouw en zoontje tot 28 februari. Maar het loopt anders. Het coronavirus breekt uit. Vanaf 24 januari mag het gezin niet meer zomaar naar buiten en zitten ze vast in het appartement van Sisi's ouders in Wuhan. Op 1 februari krijgt het gezin de kans om terug te keren naar Nederland. Ze zijn al onderweg als ze toch besluiten in Wuhan te blijven. Precies een week later, op 8 februari vertrekt het gezin alsnog met een speciale vlucht. Via Engeland en Duitsland landen ze uiteindelijk in Eindhoven. Vanaf daar brengt de marechaussee het gezin naar huis in Oost-Souburg. Ze moeten veertien dagen thuis in quarantaine blijven, om er zeker van te zijn dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Vandaag, 23 februari, wordt de quarantaine opgeheven.

"Ik had er geen moeite mee om binnen te blijven", blikt Henry terug als hij door de straten van Oost-Souburg loopt. "Ik kon gewoon mijn dingetje doen, hobby uitvoeren, mijn zoontje aandacht geven." Eigenlijk beschouwt Blok de twee weken als een veredelde vakantie. Maar wel met het verschil dat hij niet naar buiten mocht.

Nuchter

Zo kon hij niet even om een boodschap lopen. Daarvoor moest hij de hulp inroepen van buren, vrienden en familie. Die deden boodschappen voor hem, zetten die voor de voordeur, waarna Henry met een mondkapje op de deur open deed en de boodschappen binnen zette. Even zwaaien naar de buren en vrienden gebeurde van achter het raam.

"Ik heb het allemaal best wel nuchter beleefd. Het is zoals het is en het moest gebeuren. Als ik wel naar buiten was gegaan en eventueel andere mensen had aangestoken was het erger geweest", zegt Blok.

Aandacht

Henry is de laatste weken meerdere keren bij zowel regionale als landelijke media aan het woord geweest om over de situatie te praten. Dat heeft wisselende reacties opgeleverd. "Het merendeel was positief, maar er zaten ook negatieve reacties tussen", zegt hij. "Het waren veel opmerkingen uit onwetendheid."

Hoewel Henry en zijn gezin niet besmet zijn met het coronavirus, zijn de zorgen nog niet voorbij. "Heel veel mensen denken nu dat ons avontuur erop zit, maar dat is natuurlijk niet zo", zegt Henry. "Ons avontuur eindigt pas al het virus is bestreden en dat het weer veilig is in Wuhan."

Daarmee doelt Henry vooral op zijn schoonouders. Die wonen in Wuhan en zitten opgesloten in hun appartement. Ze zijn inmiddels wel 'corona moe' en sluiten zich af voor de berichtgeving rondom het virus. Beide ouders hebben nog geen symptomen van het virus.

