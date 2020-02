Leonie Ton wint nieuwe Bosbokkentrail met grote overmacht

Leonie Ton (foto: Omroep Zeeland)

De Bosbokkentrail is een nieuwe wedstrijd door het duin-, bos- en strandgebied bij Westenschouwen. Aan de eerste editie deden direct honderden atleten mee. Op de langste afstand (30km) was Blommaert de sterkste in een tijd van 2:14.57'. Daarmee was hij een kleine twee minuten sneller dan Jeroen Bergmans uit Voorburg. René Kuis uit Rotterdam werd derde in 2:17.23'.



In de dameswedstrijd finishte Ton in een tijd van 2:33.55' en daarmee boekte ze haar tweede overwinning van het weekend, want op zaterdag had de Schouwse kilometervreter nog de marathon van het Belgische Aalter op haar naam geschreven. In Westenschouwen liep Ton fluitend naar de zege. Martine Lust uit Brielle kwam twintig minuten en 44 seconden na de winnares over de finish. Margot Thuy uit Hulst werd derde.

Tim Pleijte in actie (foto: Arjan Schotanus/Fotorunner.nl)

In de wedstrijd over 15 kilometer was Tim Pleijte uit Vlissingen de sterkste bij de mannen. Hij finishte als enige binnen een uur in 59.49'. Yunis Stitan uit Dreischor werd op veertig seconden achterstand tweede. Edwin Bos uit Barneveld werd derde. Bij de vrouwen won Emma van Mourik uit Ouwerkerk in 1:19.30'. Zij liet Renate de Reus uit Vlissingen bijna twaalf minuten achter zich. Inge Marchand uit Burgh-Haamstede werd derde.