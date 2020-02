Tolhoek eindigt net buiten top-10 in Ruta del Sol (foto: Orange Pictures)

De vijfde en laatste etappe van de Spaanse koers was een tijdrit over 13 kilometer. Die tijdrit werd gewonnen door de Belg Dylan Teuns. Tolhoek eindigde op de 48e plaats en deed 1 minuut en 33 seconden langer over de slotrit dan de winnaar. Andrey Zeits reed de tijdrit net iets vlugger dan Tolhoek en daardoor zakt de Zeeuw in het algemeen klassement van de elfde naar de twaalfde plek in het algemeen klassement

De beste prestatie van Tolhoek deze week was een negende plaats in de derde etappe. In de eerste rit werd hij veertiende en in de vierde etappe haalde hij nog een keer de top-20, hij werd toen twaalfde.

Van Goethem

Voor Brian van Goethem van Lotto-Soudal was de week iets minder succesvol. De wielrenner uit Terneuzen werd in de tijdrit 82e op 1.59' van winnaar Teuns. In het algemeen klassement speelde Van Goethem geen rol van betekenis.