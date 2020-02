Deze supermarkteigenaar redt een derde van zijn producten van de afvalcontainer

Dit doet hij inmiddels zo'n negen maanden via de Too good to go app, een initiatief tegen voedselverspilling. De artikelen worden met fikse korting verkocht, maar De Berg is niet bang dat hij hierdoor verlies leidt. "Wij kopen geen extra producten in om de tassen mee te vullen, maar als supermarkt heb je altijd te maken met derving. Als je iemand die het minder breed heeft dan toch kan helpen, is dat alleen maar mooi meegenomen."

Vijf pakketten per dag

Per dag stelt hij maximaal vijf pakketten samen. "Daarvan worden er gemiddeld drie tot vier verkocht en daar zijn we blij mee. Zo'n artikel krijgt dan toch nog een goede bestemming en verdwijnt niet in de afvalcontainer", vertelt De Berg. Het pakket wordt altijd op de dag zelf samengesteld met producten die een 35 procent kortingssticker hebben of nog maar een paar dagen houdbaar zijn.

Supermarkteigenaar Jaap de Berg redt elke dag producten van de vuilnisbak (foto: Omroep Zeeland)

De reacties van de klanten zijn volgens De Berg altijd positief. "Op sociale media zie ik regelmatig een uitgepakte tas van ons voorbij komen. Dan staat daar bijvoorbeeld in dat het heel gevarieerd is en ze dingen eten die ze normaal gesproken niet zouden kiezen, maar dit toch lekker blijken te vinden", aldus De Berg.

Door de app werd vorig jaar landelijk 1,9 miljoen maaltijden van de afvalbak gered, waarvan 42.000 Zeeuwse maaltijden. In totaal hebben 54 Zeeuwse ondernemers hieraan meegedaan. Dat zijn niet alleen supermarkten, maar ook bakkerijen, restaurants en hotels. Op de app is het dagelijkse aanbod in de regio te zien en ruim 300.000 Nederlanders checken dit regelmatig. Wat de inhoud van het pakket is verschilt van dag tot dag en blijft dus altijd een verrassing.

